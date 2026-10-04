Con requisas y caninos en escuelas implementan prohibición de vapeadores en Rionegro, Antioquia

Ahora sí en Rionegro comenzaron a implementar las prohibiciones del uso de vapeadores en los colegios. A través de registros pedagógicos en los accesos a las instituciones educativas, con el acompañamiento de una unidad canina, con un enfoque preventivo y disuasivo frente al porte de armas blancas y sustancias estupefacientes.

Según destacó la Alcaldía, estas intervenciones se complementan con charlas de sensibilización en las que se informa a los estudiantes sobre los riesgos y las implicaciones legales de las conductas que pueden derivar en la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

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"Actividades de prevención, registro y control para contribuir en en entornos escolares seguros, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y las demás problemáticas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes", aseguró Diego Castro, mayor de la Policía de Infancia y Adolescencia de Antioquia.

Uso de vapeadores. Tomada de redes sociales

Por su parte, Darío Gómez, coordinador de la Institución Educativa José María Córdova, destacó que haya espacios instructivos, más allá de simples sanciones.



"Eso hace también que esto se vuelva un una acción mancomunada, pero más allá de eso es también porque con esto estamos protegiendo a nuestros chicos, a nuestras chicas, porque son nuestro futuro. En este caso, importante se genere una acción pedagógica más allá de una acción punitiva", señaló Gómez.

Varios municipios de Antioquia, incluyendo a Medellín, La Estrella, El Retiro, La Ceja, Entrerríos y Caicedo, han emitido decretos o resoluciones locales para prohibir o restringir el uso de vapeadores en colegios y espacios públicos, sumándose a la prohibición nacional de venta y consumo a menores de edad bajo la Ley 2354 de 2024 y el Código de Policía.

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El último fue Santa Rosa de Osos, donde a través de un acuerdo municipal, declara a todas las instituciones educativas, escenarios deportivos y espacios culturales del municipio como zonas 100 por ciento libres de humo y aerosoles. Para garantizar que la medida no se quede en el papel, secretarías de despacho como Educación, Salud, Deportes y Gobierno conformaron un comité especial encargado de liderar campañas pedagógicas y señalizar los lugares protegidos bajo la estrategia de "Entornos Protectores".