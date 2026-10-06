Concejal de Medellín propone prohibir zonas de prostitución por nexos con el crimen

En medio de las discusiones del POT, salió una polémica propuesta de un concejal de Medellín, que propone prohibir zonas de prostitución por su supuestos vínculos con actividades criminales. El concejal Andrés Tobón, cuestionó la posibilidad de que estas actividades sean reguladas por las normas de ordenamiento territorial

En medio de las fuertes discusiones que se han dado en Medellín por la vivienda turísticas y las regulaciones planteadas en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, otra polémica suscitó en la ciudad luego de que se propusiera la prohibición de las zonas de prostitución.

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La idea fue presentada por el concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien anunció que presentará una enmienda al Plan de Ordenamiento Territorial con la que busca prohibir las actividades de sexo pago y otras actividades relacionadas en la ciudad.

Según Tobón, los lugares donde se ejerce esta actividad tendría posibles vínculos con estructuras criminales dedicadas a la explotación sexual en la capital de Antioquia.



“En Medellín la prostitución, en Medellín la explotación sexual y comercial mejor, porque ese es el término, es criminal. No podemos de ninguna manera permitir que esto en Medellín se formalice. Vamos a terminar formalizando a la terraza, a Caicedo, vamos a terminar formalizando a los bandidos que se creen los dueños de las minas de Medellín”, afirmó el concejal Tobón.

Según el concejal, las actividades de sexo pago que se desarrollan en el espacio público estarían controladas, de acuerdo con su planteamiento, por organizaciones criminales y vinculadas con dinámicas de explotación sexual y comercial.

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Por esta situación es que el exsecretario de Seguridad de Medellín cuestionó la posibilidad de que las actividades de prostitución sean reconocidas, reguladas o formalizadas mediante las normas de ordenamiento territorial.

Tobón sostuvo que el POT no debe convertirse en una herramienta que termine fortaleciendo el control territorial de organizaciones criminales y por esta razón es que llevará formalmente su propuesta al trámite de revisión del documento.