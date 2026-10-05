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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vuelven los hidroaviones a Antioquia: Medellín y Guatapé se conectan por aire y agua tras 70 años

Vuelven los hidroaviones a Antioquia: Medellín y Guatapé se conectan por aire y agua tras 70 años

El histórico proyecto reactiva la aviación anfibía en la región, recortando tiempos de viaje y potenciando el turismo en el embalse del Peñol.

25827_Represa Guatapé - Foto: Presidencia
Represa Guatapé - Foto: Presidencia
Represa Guatapé - Foto: Presidencia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Setenta años después de que este tipo de operaciones desapareciera de los cielos y los ríos de la región, la aviación anfibia regresa a Antioquia. La aerolínea ALMA Air puso en servicio una ruta que conecta el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín con las aguas de El Peñol y Guatapé en apenas 18 minutos de vuelo.

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El servicio se opera con aeronaves capaces de despegar y amerizar en superficies acuáticas, las cuales realizan hasta cuatro frecuencias diarias. El modelo de operación permite alquilar la aeronave completa para un máximo de seis pasajeros con un límite condicionado por el peso, fijado en una tarifa de 5 millones 800 mil pesos el trayecto de ida y regreso, transportando además hasta 800 kilos de carga a una altitud de hasta 25 mil pies, tras un riguroso monitoreo de la densidad del aire y la profundidad del agua.

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“Entre los destinos que han manifestado interés se encuentran el Lago Calima, Ituango y el río Atrato, en inmediaciones de Quibdó. Estos lugares hacen parte de un amplio mapa de posibilidades que ALMA Air analiza como parte de su programa de expansión de la aviación anfibia en Colombia”, señaló Rupert Stebbings, CEO de ALMA Air.

Este vuelo inaugural hace parte de la primera fase de expansión de la compañía, que ya adelanta los procesos técnicos y de prueba junto a la Aeronáutica Civil y la DIMAR para abrir rutas hacia nuevos destinos nacionales como Ayapel, Mompox, el lago Calima, Ituango y el río Atrato, proyectando más adelante su llegada a las costas del Pacífico y el Caribe.

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