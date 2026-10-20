Concejo de Medellín aprobó en primer debate el POT: decisión definitiva será el 4 de noviembre

El Concejo de Medellín aprobó en primer debate la revisión del POT: decisión definitiva será el 4 de noviembre. Durante la discusión se hicieron más de 100 modificaciones y se recibieron 50 propuestas de los concejales

Luego de varias semanas de intensos debates sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, la Comisión Primera del Concejo de Medellín respaldó por unanimidad la iniciativa, en una discusión que se extendió por más de ocho horas.

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La votación terminó con siete concejales a favor y dejó el proyecto listo para continuar su trámite en la plenaria, instancia en la que los 21 concejales deberán tomar la decisión definitiva el próximo 4 de noviembre.

Hay que mencionar que el POT recibió más de 119 modificaciones durante su discusión, proceso que incluyó más de 14 espacios de socialización y un cabildo abierto para recoger inquietudes de habitantes y sectores interesados en el proceso.



Durante la sesión de la Comisión Primera también se analizaron más de 50 propuestas formuladas por los concejales y más de 15 de estas fueron incorporadas al proyecto, con el propósito de ajustar el contenido que será votado y discutido en aproximadamente dos semanas.

Entre los asuntos que han generado discusión en la actualización del POT están la regulación de las viviendas destinadas al turismo, las condiciones para construir nuevas viviendas o la prohibición de la prostitución en la capital de Antioquia.