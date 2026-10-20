Puertorriqueño fue hallado muerto en apartamento de renta corta en Medellín: habría sido asesinado

Un consultor estadounidense de tecnología fue encontrado muerto en las últimas horas en una habitación de un alojamiento turístico en el barrio Laureles, de Medellín. La víctima fue identificada como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, de 53 años, quien había llegado a la capital antioqueña el viernes 16 de octubre, por quinta vez este año.

De acuerdo con el informe de actos urgentes de la Fiscalía, el hombre residía en Puerto Rico y había sido recogido en la ciudad por una persona de confianza, quien lo trasladó hasta el lugar donde se hospedaba.

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Según las primeras labores investigativas, el sábado 17 de octubre se encontró con un amigo y compartió con él en establecimientos comerciales del sector, sin embargo, el domingo sus familiares intentaron comunicarse con él y no obtuvieron respuesta.

Ante la falta de contacto, en las últimas horas la esposa de Rodríguez Meléndez se comunicó con la persona que lo había transportado en Medellín y le manifestó que no sabía de él desde el día anterior. Esta persona se desplazó hasta el alojamiento para verificar su estado.



Inicialmente, la persona encargada del aseo le negó el ingreso por motivos de seguridad. No obstante, al encontrarse con una patrulla de la Policía Nacional, informó sobre la situación, por lo que los uniformados acudieron al lugar y, con autorización para ingresar a la habitación, encontraron el cuerpo del extranjero. Según el reporte, el espacio estaba desordenado, al parecer se trataría de un robo.

De momento, tras el levantamiento del cuerpo adelantado por el CTI se determinó que se trató de un homicidio, pues al hombre le habrían suministrado una sustancia como la escopolamina, lo cual deberá corroborar el análisis de Medicina Legal.

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Durante este mes otros tres extranjeros han falledo en el Valle de Aburrá, en circunstancias diferentes. Entre ellos está el estadounidense Jarals Marvin Soucy, de 78 años, encontrado muerto en su vivienda del barrio La Magnolia, en Envigado, con una bolsa en la cabeza.

Los otros dos fueron el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, y el indio-británico Ajay Bhatnagar, de 51 años, ambos por aparente sobredosis durante un reconocido evento de música electrónica.