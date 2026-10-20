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“Jamás seríamos irresponsables": alcalde de Medellín responde a pedido de modificar alumbrados

Federico Gutiérrez argumentó que el consumo de energía de todo el mes de esta atracción turística equivale al gasto de un día en toda la ciudad.

alumbrados Medellín
Montaje d ealumbrados navideños en Medellín.
Foto: Blu Radio.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la modificación de los alumbrados navideños de este año está en análisis por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que el senador Juan Espinal pidiera evaluar la posibilidad de no instalarlos ante el riesgo de un apagón en Colombia, o de incluso, reducir horas o días para bajarle a lo que consumen de energía.

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El congresista, presidente de la Comisión Quinta del Senado, hizo un llamado a los alcaldes, las empresas de energía y la ciudadanía para que adopten medidas de ahorro de agua y electricidad, al advertir sobre el impacto del fenómeno de El Niño y el crecimiento de la demanda energética.

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Frente a esta propuesta, Gutiérrez dijo que no la conocía, pero aseguró que cualquier decisión se tomará con responsabilidad y teniendo en cuenta las condiciones del sistema energético.

"Jamás sería muy responsable en llegar a prender un alumbrado si viéramos que eso pone en riesgo el sistema energético de Colombia, y tampoco de la ciudad ni de EPM. Eso ya está en análisis. Los alumbrados se hacen con luces LED. Todo el alumbrado, desde que se prende hasta que se apaga durante casi más de un mes, corresponde a una hora de consumo de todo un día en Medellín", indicó.

El mandatario también defendió la importancia de esta tradición para la economía de Medellín y destacó que alrededor de 1.000 familias de la ciudad se benefician de esta actividad. Explicó que los alumbrados utilizan luces LED, lo que reduce el consumo en un 40%.

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Gutiérrez admitió que, aunque las lluvias recientes han contribuido a la recuperación de los embalses, el fenómeno de El Niño continúa y podría extenderse hasta el próximo año, con mayores dificultades entre enero y marzo.

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Finalmente, recordó que la preparación de los alumbrados comienza desde enero y que su instalación requiere planificación, por lo que la decisión deberá considerar tanto la situación energética como el impacto económico de esta tradición en la ciudad.

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