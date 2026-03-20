De la filarmónica al ciclismo: planes imperdibles en Medellín y Antioquia este fin de semana

La música y el deporte dan forma a la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento.

El evento musical tendrá epicentro en Medellín con el tributo que la filarmónica de la ciudad realizará a la película Guerreras K-pop, ganadora del Óscar a mejor animación, con más de 70 músicos en escena

María Catalina Prieto, directora ejecutiva de la Filarmónica de Medellín, explicó por qué llevaron al formato sinfónico esta música que comenzará a sonar desde las cuatro de la tarde del domingo en el teatro de la Universidad de Medellín: "Particularmente esta música es muy exigente, la gente no se imagina la dificultad del registro y es muy retador para los cantantes, es super interesante, tiene una riqueza interesante, entonces es super valioso poder llevar ese tipo de música al formato sinfónico", detalló

Por otra parte, para quienes disfrutan de planes deportivos, habrá un evento de ciclismo que recorrerá las vías secundarias de los municipios de Barbosa, Girardota, Santo Domingo y Cisneros, por más de 125 kilómetros y con unos 2.600 metros de ascenso.



Pablo González Mejía, de La Ruta Colombia, explicó el principal propósito de este espacio deportivo: "Un evento de ciclismo que recorrerá 127 kilómetros para reconectarnos con la esencia y la pasión por el ciclismo", afirmó.

Otro evento deportivo en el departamento este fin de semana será este domingo, en Rionegro, la Carrera de la Mujer. Sobre este, Robinson Builes, gerente del Instituto de Deportes de Rionegro (IMER), invitó "muy especialmente a todas la mujeres del municipio a la carrera, para hacer parte de la fiesta deportiva que conmueve y agrada al corazón de las mujeres"

En Medellín, finalmente, podrá disfrutarse de una muestra artesanal durante todo el puente en el Cerro Nutibara, de 8 de la mañana a 7 de la noche.