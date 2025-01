Denuncia por violencia de género en Copacabana, Antioquia, tiene en polémica a concejal

En Colombia,la violencia contra las mujeres persiste como un problema grave, y la historia de Claudia Aguirre es un triste recordatorio de esta cruda realidad. En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Aguirre, quien tomó la valiente decisión de alzar su voz, compartió su experiencia de maltrato a manos del concejal Jonathan Chaverra.

El Concejo de Copacabana, a través de su presidenta Carolina Díaz González, publicó un comunicado de rechazo a todas lasformas de violencia de género, en la misma comunicación se menciona al concejal del Partido Verde.

La denuncia que Aguirre interpuso el 9 de enero de este año ante la Fiscalía revela un ciclo devastador de violencia que comenzó en el momento en que decidió convivir con el concejal.

"Desde el principio, hubo violencia física y psicológica. Me insultaba, me menospreciaba, y me decía que era fea", declaró Claudia, quien también sufrió daños a sus propiedades, incluyendo su vehículo.

Doloroso testimonio

El testimonio de Claudia también destacó un aspecto inquietante: la violencia ocurrió durante su embarazo. A pesar de que ella quería tener a su hijo, Jonathan presionó repetidamente por un aborto, argumentando que no estaba listo para ser padre de nuevo. La brutalidad que enfrentó culminó en un ataque físico en una de las discusiones, donde fue golpeada en el estómago justo cuando estaba embarazada.

"Hoy, el Partido Verde, al que pertenece Jonathan, está al tanto de la situación. La senadora Angélica Lozano mostró su apoyo, y se están siguiendo los protocolos correspondientes para abordar esta grave denuncia de violencia intrafamiliar", aseguró Claudia.

La entrevista se intensificó cuando la mujer compartió cómo logró romper el ciclo de abuso en el que se encontraba.

"Es esencial que las mujeres reconozcan las señales de alarma y que no esperen hasta que sea demasiado tarde. No se queden a la primera agresión", enfatizó.

Las palabras de Claudia no solo son un testimonio de su experiencia, sino también un llamado a la acción. Ella invita a otras mujeres a salir de relaciones abusivas y a priorizar su seguridad y bienestar. Su relato conmovedor generó una ola de apoyo y ha resaltado la necesidad urgente de abordar la violencia contra las mujeres en Colombia.

