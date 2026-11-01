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Desde Antioquia proponen al Gobierno reducción a siete ministerios para afrontar crisis fiscal

Durante un reciente encuentro, Andrés Julián Rendón planteó al presidente Abelardo De La Espriella tres iniciativas que permitirían aliviar la situación financiera del país.

Andrés Julián Rendón y Abelardo de la Espriella.jpg
Andrés Julián Rendón y Abelardo De La Espriella
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

A la expectativa del curso en el Congreso de la República de la ley de rescate fiscal, el Gobierno nacional sigue buscando alternativas para enfrentar el complejo momento financiero del país de cara a 2027, y en las últimas horas recibió propuestas desde Antioquia.

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Se trata de tres iniciativas que fueron planteadas por el gobernador Andrés Julián Rendón al presidente Abelardo De la Espriella durante un encuentro en el que abordaron la crisis fiscal del país y que permitirían ahorrar cada año hasta 28 billones de pesos.

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Como una de las principales medidas que, según Rendón, liberarían al menos tres billones está la reducción de ministerios, pasando de 17 a siete carteras mediante la integración de entidades y sectores con funciones afines.

"Seguridad con Interior y Justicia, desarrollo social que integraría salud, educación, deporte, cultura, prosperidad social y trabajo; hacienda y crédito público que incorporaría Planeación Nacional; desarrollo económico con Agricultura, Comercio, Minas y Ciencia; desarrollo territorial con Ambiente, Transporte, Vivienda y TIC; y Defensa solo como también solo Relaciones Exteriores", explicó el gobernador.

Primer plano de manos intercambiando dinero.
Primer plano de manos intercambiando dinero. Foto de referencia creada con IA.

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Como segundo planteamiento, el gobernador le pidió al jefe de Estado aumentar la autonomía territorial, pues a su consideración hoy la Nación, los departamentos y los municipios tienen funciones que se duplican y podrían ahorrarse hasta 17 billones de pesos.

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Por último en materia de salud, Rendón manifestó que el modelo de equipos básicos de salud implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro podría eliminarse y estos recursos, estimados en ocho billones de pesos, podrían destinarse a nivelar y mejorar la Unidad de Pago por Capitación para poner al orden del día asuntos como procedimientos pendientes y entrega de medicamentos a pacientes.

Para 2027, el Gobierno proyecta que, sin medidas adicionales, el déficit fiscal total de Colombia llegaría al 9.4 % del PIB, mientras que el déficit primario, el cual no incluye el pago de intereses de la deuda, alcanzaría el 4.5 %.

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Con la aplicación de la ley de rescate fiscal, la meta oficial es reducirlos al 7.2 % y al 2.3 % del PIB, respectivamente. Esto hace parte de un ajuste fiscal estimado por el Ejecutivo en cerca de 42 billones de pesos.

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