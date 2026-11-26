Autoridades del municipio de Río Iró, Chocó, piden al Gobierno Nacional apoyo para enfrentar a los grupos criminales que han atacado al menos 18 veces con drones a esa población. El más reciente, que solo dejó daños materiales, se le atribuye al ELN.

Las detonaciones que se sintieron a plena luz del día en el corregimiento Santa Rita de Iró generaron temor entre su población en las últimas horas, pues aunque ya “se le ha vuelto paisaje”, no dejan de sentir la zozobra por el accionar de grupos armados.

Publicidad

Se trató de nuevo de un ataque con drones cargados de explosivos contra la estación de policía, generando daños estructurales en el techo y otras partes de la edificación, que a inicios del mes de octubre vivió un episodio similar.

El alcalde de ese municipio, Wilber Antonio Sánchez Mosquera, dijo en diálogo con Blu Radio que hay una “tensa calma” tras lo sucedido, y que hasta ahora no ha recibido indicaciones de que refuercen la cantidad de soldados y policías en la zona, por lo que pidió al Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo de La Espriella que haya una intervención integral en la zona.



“Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al gobierno nacional de fijar más su atención en el tema de orden público en el municipio de Rio de Oro ya que hemos venido sufriendo reiteradamente estos ataques. La verdad es que hasta la cuenta la perdí pero creo que van más de 18 ataques desde el año pasado prácticamente”, dijo.

El mandatario explicó que los primeros hostigamientos se presentaban con disparos contra la estación, pero que en los últimos meses los grupos armados cambiaron su modalidad de ataque y comenzaron a utilizar drones.

Publicidad

“Los ataques inicialmente comenzaron con hostigamiento y disparos, pero ahora ha cambiado la modalidad y se está haciendo a través de la tecnología de drones. Por fortuna nadie se ha herido. Generalmente estos artefactos afectan mucho lo que es el techo y parte de la infraestructura”, agregó.

Ataques del ELN

Publicidad

El mandatario atribuyó estos ataques al ELN, grupo armado que tiene presencia en esa zona del departamento, y advirtió que la situación de orden público continúa siendo motivo de preocupación.

La Séptima División del Ejército informó que hasta inicios de este mes contabilizaron 72 ataques con drones cargados con explosivos por parte de los grupos ilegales a la fuerza pública, 28 de ellos en Antioquia y los restantes 44 en Chocó.