Desmantelan red de sacrificio ilegal de animales en el Norte de Antioquia

En operativos simultáneos en Donmatías y Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia, las autoridades desmantelaron una red de sacrificio ilegal de animales donde hallaron 25 toneladas de carne podrida lista para comercializar.

Las autoridades desmantelaron una red de mataderos clandestinos dedicada al sacrificio ilegal de animales que operaban en la vereda Miraflores de Donmatías y en el sector de Hoyo Rico, en Santa Rosa de Osos. En estos lugares se sacrificaban vacas, cerdos, caballos y burros de manera ilegal.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 25 toneladas de carne en descomposición que ya estaban listas para ser distribuidas en tiendas y mercados de toda la región, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.

Además se constató que muchos de los animales eran comprados ya enfermos,y que su sacrificio se realizaba en el suelo, sin agua potable y sin ningún tipo de control sanitario.



"Los capturados son actores independientes que se dedican a esto, que de una u otra manera pueda que tengan que ver también con temas de de hurto o situaciones de abigeato principalmente. Entonces estos controles se hacen semanalmente allá, de acuerdo pues a información incluso que nos brinda la misma comunidad y que nos permite a nosotros afectar a través del ingreso allanamientos donde tienen este tipo de de elementos", señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

l coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia

Los detenidos ya quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos contra la salud pública y por operar sin los requisitos de ley.