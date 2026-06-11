Gobernador de Antioquia denunció constreñimiento de las Disidencias de 'Calarcá' en el Norte

La Gobernación de Antioquia denunció que las disidencias de alias 'Calarcá' están obligando a las personas en Angostura y Campamento a, “revertir el resultado electoral de la primera vuelta”. Al parecer, el Frente 36 estaría haciendo reuniones para obligar a las comunidades a votar.

A pocos días de que Colombia defina quién será el nuevo presidente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un posible constreñimiento por parte del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en el Norte del departamento.

La información que ha podido recopilar la Gobernación de Antioquia es que los disidentes estarían haciendo reuniones en los municipios de Angostura y Campamento para obligar a la población civil para que voten por determinado candidato en la segunda vuelta presidencial.

#Video El gobernador @AndresJRendonC denunció que las disidencias de alias 'Calarcá' están obligando a las personas en #Angostura y #Campamento a, “revertir el resultado electoral de la primera vuelta”. Aseguró que estarían haciendo reuniones. #MañanasBlu @moecolombia pic.twitter.com/QmlI7nDnfQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 11, 2026

El mandatario le pidió a la Fuerza Pública que no solo haga presencia en los puestos de votación del departamento, sino que también detenga a los promotores de las mencionadas reuniones que son una amenaza para la democracia colombiana.



“Están de nuevo abiertamente constriñendo o pretendiendo hacerlo a la población en municipios como Angostura, como campamento donde están haciendo reuniones y donde están obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta su pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto”, afirmó.

Por ahora y ante las denuncias hechas por Rendón, se espera que la Fuerza Pública haga presencia masiva en las zonas supuestamente afectadas, ya que, por ejemplo, en el caso de la Alcaldía de Campamento, aseguraron no tener conocimiento puntual de la información que suponen fue entregada por inteligencia militar.

Finalmente, hay que mencionar que el posible constreñimiento al elector en el Norte antioqueño se da en medio de una compleja situación de orden público en dicha zona del departamento, por lo que no se desestima nuevas situaciones que pongan en riesgo el derecho al voto en la ruralidad de la región.