Disputa entre ilegales en Puerto López, El Bagre, tendría a miles de personas sin alimentos

Los enfrentamientos por la disputa territorial en el corregimiento de Puerto López han generado que miles de personas permanezcan confinadas debido a las disputas entre miembros del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. Aunque en la zona hay presencia del Ejército y de la Gobernación de Antioquia, solamente está permitido el ingreso o salida de la zona en vehículos oficiales.

Por esta situación, líderes sociales y comunidad en general han lanzado una alerta por la crisis humanitaria que ya comenzó a ver sus primeros efectos, ya que no hay abastecimiento de alimentos en este corregimiento de El Bagre.

Y es que ante la imposibilidad de moverse con libertad, los habitantes de Puerto López no han podido realizar sus labores cotidianas, lo que complica el día a día. Precisamente, el defensor del pueblo del Bajo Cauca, Onaldo Córdoba, explicó la situación: "Hay un confinamiento en Puerto López, no hay entrada ni salida de vehículos. En este momento sí, como el comercio está cerrado ya empieza a haber desabastecimiento y el problema no es tanta la falta de oferta sino la falta de recurso porque son familias que viven del día a día", indicó.

Aunque el panorama en estos momentos es de aparente normalidad por la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona, los habitantes de la región temen un recrudecimiento de la violencia en Puerto López una vez se vaya el Ejército de la zona.

Ante este temor e incertidumbre que siente la comunidad en el Bajo Cauca, le piden una urgente intervención al Gobierno Nacional para poder terminar la disputa ilegal en el territorio y así que todas las personas puedan volver a su actividades diarias.