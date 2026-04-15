Docentes en Medellín marchan en paro nacional para reclamar un servicio de salud óptimo

Los problemas de salud en el país no conocen de agremiaciones, los docentes del departamento de Antioquia comenzarán a partir de hoy una nueva jornada de cese de actividades que se prolongará por 24 horas. Los profesores llegaron desde los diferentes municipios del departamento para unirse a la marcha.

Un poco más de 2000 profesores se reunieron a las afueras de la sede principal de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, en el centro de la ciudad de Medellín, para reclamar por sus derechos en salud a la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.

Entre los principales inconvenientes que tienen hoy en día los más de 30 mil profesores del departamento se encuentran la falta de entrega de medicamentos durante el año 2026, incluso algunos no reciben sus medicinas desde el año pasado, y la poca atención de especialistas que ellos requieren.

Esto fue lo que le contaron a Blu Radio algunos de los docentes antioqueños que participan en la marcha: “Este paro de veinticuatro horas se realiza en protesta con la Fiduprevisora, que está obstaculizando la entrega oportuna de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con la salud, con operaciones y muchas intervenciones que se hacen”. “Estoy acá reclamando el derecho a la salud, no solo por mí, sino por compañeros docentes que han sentido el flagelo que es el día de hoy la salud del magisterio”.



Recordemos que el pasado 24 de febrero los docentes del departamento antioqueño también se reunieron y marcharon por algunas de las calles del centro de Medellín, exigiendo por estos mismo inconvenientes que hasta la fecha parece no tener una socialización inmediata.

En aquella ocasión, la voz de los profesores antioqueños llegó hasta las afueras de las instalaciones de la Fiduprevisora en la ciudad de Bogotá, con una caravana con 14 buses, que transportó una comitiva de 400 profesores desde Medellín hasta la capital del país.