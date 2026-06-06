Emergencia en Medellín: techo de un centro comercial colapsó y dejó entre 7 y 10 personas heridas

Una situación de emergencia se registró en el centro comercial Unicentro de Medellín este sábado 6 de junio, situado en el sector de Conquistadores, al occidente de la ciudad, luego de que parte del techo colapsara en una zona del primer nivel.

De acuerdo con información preliminar, el incidente dejó varias personas heridas. “Entre 7 y 10 personas están siendo atendidas por lesiones leves sufridas por el colapso de la cubierta, o parte de un techo”, confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

“El centro comercial activó de inmediato sus protocolos y realizó la atención inicial. De manera preliminar”, escribió el mandatario. Los Bomberos de Medellín están en el sitio.

Equipos de emergencia y autoridades locales acudieron rápidamente al lugar para atender la situación, evaluar lo ocurrido y brindar asistencia médica a los afectados.



Por su parte, la administración del centro comercial inició una revisión técnica para analizar el estado de la infraestructura, establecer las posibles causas del desplome y determinar la magnitud de los daños ocasionados.

Imágenes difundidas muestran que el área comprometida fue aislada como medida preventiva, mientras continúan las labores de atención. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.