¡Empleo sí hay! Llega a Medellín una feria laboral con 80 mil vacantes para toda la población

Aunque Medellín registra una tasa de desempleo cercana al 7,5 % según el DANE, miles de ciudadanos continúan tocando puertas para ubicarse en el mercado laboral y aprovechar espacios de intermediación como el 'Empleo Fest 2026', que se desarrolla durante este jueves en Plaza Mayor. Hasta las 5:00 de la tarde, los habitantes de la ciudad y el área metropolitana pueden acercarse a los pabellones Blanco y Azul para postularse a cerca de 80.000 puestos de trabajo disponibles en 205 empresas aliadas.

Blu Radio conversó con algunas de las personas que desde temprano hacen fila en el recinto ferial para entregar sus hojas de vida y presentar entrevistas. Entre los asistentes se encuentran jóvenes que buscan su primera experiencia laboral formal, así como adultos que llevan varios meses cesantes y ven en esta jornada una posibilidad para estabilizar los ingresos de sus hogares en sectores como servicios, logística y manufactura.

Publicidad

"Me desempeño como docente en el área administrativa, turística, mercadeo y emprendimiento. Este año no he logrado captar un trabajo porque disminuyeron el presupuesto a nivel nacional", "Hace aproximadamente 10 meses estoy sin empleo y estoy buscando. A pesar que tengo 57 años, sé que voy a lograr obtener un empleo", manifestaron algunos de los asistentes de la feria.

Para facilitar la búsqueda a los más de 20.000 ciudadanos ya registrados, la feria organizó su oferta en rutas específicas según el perfil de cada aspirante. Hay vacantes en áreas como construcción, agroindustria, turismo, gastronomía, tecnología y sectores digitales, además de espacios dedicados a la inclusión laboral de personas con discapacidad y puestos enfocados en la protección ambiental a través de la Alianza Empleos Verdes.



"Acá tenemos para todo tipo personas con experiencia o sin experiencia, bachilleres, técnicos, profesionales, temas como ciencia, tecnología e innovación, empleos verdes, para personas que tengan alguna discapacidad, queremos que vengan todos a la feria", afirmó María Fernanda Galeano, secretaria de desarrollo económico de Medellín.

Quienes aún no tienen experiencia laboral cuentan con acompañamiento en espacios como 'La esquina del primer empleo' y el programa JovenPro, donde reciben asesoría para conectarse con las compañías participantes.