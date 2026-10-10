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En Chocó necesitan $5 billones para atender en cuatro años a familias afectadas por el terremoto

Desde Quibdó diferentes sectores siguen pidiendo ayuda humanitaria para sostener los albergues a dos meses del sismo con epicentro en San José del Palmar.

Terremoto en Quibdó
Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, este lunes en Quibdó
EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

A dos meses del terremoto que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, las comunidades continúan enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó 13 fallecidos y más de 45.000 afectados en el departamento que tiene un reporte que sigue siendo preocupante: 30 de los 31 municipios tienen afectaciones.

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Hay que recordar que la reconstrucción en Chocó es complicada, ya que cerca de 3.200 viviendas quedaron destruidas, mientras que otras 19.137 resultaron averiadas. A esto se suman afectaciones en aproximadamente 300 centros educativos y 111 centros de salud, lo que evidencia la dimensión de la emergencia.

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En Quibdó, una de las zonas más golpeadas, la reconstrucción ya entró en una etapa que incluye la demolición de las estructuras que representan un riesgo para la población cómo se hizo en el barrio Las Terrazas, en donde inició la intervención de 21 viviendas.

Terremoto en Quibdó
Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, este lunes en Quibdó
EFE

El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, explicó que tres sectores de la ciudad concentran una parte importante de las viviendas con riesgo de colapso. El mandatario entregó un reporte de a hoy cómo avanzan las labores en el territorio chocoano.

"En comparación con muchos municipios del país, nosotros arrancamos con la entrega de los apoyos económicos, y esto es muy importante también para el proceso de estabilización. Manifestar que seguimos necesitando ayuda humanitaria de emergencia. Continúa la emergencia, se requieren todavía apoyos económicos, pero también más ayuda humanitaria, emergencia, y el sostenimiento, por ejemplo, de los albergues", recalcó el mandatario.

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Además, hay que mencionar que la Administración Municipal también comenzó, desde hace cerca de un mes, un contrato de maquinaria amarilla con recursos propios para atender algunas demoliciones urgentes. Ahora, el llamado que hacen desde Quibdó es a contar con más equipos, personal especializado y recursos para acelerar las labores.

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Por último y de acuerdo con la información suministrada por la Gobernación del Chocó, la reconstrucción integral del departamento requeriría al menos 5 billones de pesos y 4 años de trabajo.

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