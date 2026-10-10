Procuraduría designa agencias especiales para atender caso de maltrato contra bebé en Itagüí

Tras la agresión que generó conmoción en el sur del Valle de Aburrá esta semana, la Procuraduría General de la Nación anunció que constituyó dos agencias especiales para intervenir en el caso de una bebé de cinco meses que permanece bajo atención médica especializada, luego de ingresar a un centro asistencial de Itagüí, Antioquia, con múltiples lesiones, algunas de ellas en la cabeza.

El organismo de control designó, por una parte, a un procurador judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín, quien hará seguimiento a las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás autoridades competentes.

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Su labor, según explicó el Ministerio Público, será verificar las medidas de protección adoptadas, la atención integral en salud y las acciones encaminadas a garantizar y restablecer los derechos de la menor, así como la activación de las rutas de atención correspondientes.

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento. Foto: referencia, Meta IA

De manera paralela, la Procuraduría designó a un procurador penal de Medellín para intervenir en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el padre de la bebé, señalado como presunto responsable de la agresión.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre, de 31 años, fue capturado luego de una alerta ciudadana que permitió la reacción de la Policía Nacional. Inicialmente, el caso fue tipificado como violencia intrafamiliar, mientras que el señalado también es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado.

"Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro, una persona de 31 años de edad, señalado de haber lesionado en múltiples ocasiones a su hija de cinco meses, quien se encuentra al borde de la muerte, con pronóstico reservado", dijo el secretario de Seguridad de esa localidad, Rafael Otálvaro.

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La bebé fue ingresada a inicios de esta semana a una clínica con lesiones que comprometían gravemente su estado de salud. El personal médico realizó procedimientos para estabilizarla y su pronóstico fue reportado como reservado.

Por su parte, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para la menor y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social.