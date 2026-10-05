Bebé de 5 meses está hospitalizada en Itagüí con lesiones en la cabeza: su padre la habría golpeado

Una bebé de cinco meses permanece bajo atención médica especializada luego de ingresar a una clínica de Itagüí con múltiples lesiones, entre ellas algunas en la cabeza, que comprometían seriamente su estado de salud. Ante la gravedad de su condición, el personal médico realizó los procedimientos necesarios para estabilizarla y actualmente su pronóstico es reservado.

Tras la alerta ciudadana y la reacción de la Policía Nacional, fue capturado un hombre de 31 años, señalado como padre de la menor, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado. Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de esa localidad, lamentó lo sucedido y dio detalles sobre el presunto victimario.

"Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro, una persona de 31 años de edad, señalado de haber lesionado en múltiples ocasiones a su hija de 5 meses, quien se encuentra al borde de la muerte, con pronóstico reservado", dijo Otálvaro.



Frente al grave caso de violencia intrafamiliar, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para la menor y su madre, “con acompañamiento psicológico, jurídico y social, además de las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento de sus derechos”.

“La Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a cualquier señal de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Una alerta o denuncia oportuna puede evitar que estas situaciones escalen y proteger la vida e integridad de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad”, señalaron las autoridades en un comunicado.