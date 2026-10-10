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Terremoto en Panamá provocó daños en viviendas y vías de corregimiento de Turbo, Antioquia

Las autoridades solicitaron a los habitantes evitar acercarse a las áreas afectadas y reportar situaciones como deslizamientos, grietas en el suelo, caída de rocas, ruidos inusuales o inclinación de árboles y postes.

Afectaciones por terremoto en Turbo.jpg
Afectaciones por terremoto en Turbo.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Un movimiento en masa se registró en la vía que conduce al corregimiento de Nuevo Antioquia, en Turbo, luego del sismo ocurrido al mediodía de este viernes 9 de octubre. La emergencia ocasionó daños estructurales en viviendas y vías rurales, según informó la Alcaldía Distrital, que anunció la atención de la situación a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el evento se presentó después del movimiento telúrico registrado a las 12:56 p. m. y generó afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades locales. La Administración Distrital pidió a las comunidades permanecer atentas a las indicaciones emitidas por los organismos de emergencia y reportar cualquier anomalía que pueda representar un riesgo.

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Entre las principales recomendaciones está evitar acercarse al área afectada y respetar las señales de seguridad. Asimismo, se solicitó no transitar por los tramos comprometidos hasta que las autoridades autoricen el paso, debido a las condiciones de riesgo que puede representar la inestabilidad del terreno.

La Alcaldía también pidió estar atentos a posibles señales de nuevos deslizamientos, como grietas en el suelo, caída de rocas, ruidos inusuales o inclinación de árboles y postes. En caso de identificar indicios de inestabilidad, la comunidad debe evacuar las zonas de riesgo cuando las autoridades lo indiquen.

Otra de las advertencias es no retirar tierra, piedras ni escombros por cuenta propia, evitar el tránsito de vehículos y motocicletas por sectores inestables o con pérdida de banca y utilizar únicamente las rutas alternas autorizadas.

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La emergencia ocurre mientras los organismos de gestión del riesgo verifican posibles afectaciones asociadas al sismo en otros municipios de Antioquia. El Dagran informó que mantiene comunicación con los consejos municipales para conocer las novedades en el departamento.

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