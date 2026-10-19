En Medellín han atendido a 372 personas en salud por la emergencia en La Iguaná; 7 por salud mental

Autoridades de salud en Medellín han atendido a 372 personas por la emergencia en La Iguaná; 7 afectados fueron atendidos por crisis de salud mental. En el sitio también se recuperó medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas

En medio de la emergencia que aún afecta al sector de La Iguaná en Medellín, las autoridades de salud han intensificado las labores de atención para garantizar que los habitantes puedan continuar con sus tratamientos médicos y recibir asistencia oportuna.

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Según la Secretaría de Salud de Medellín, se atendieron a 372 personas, siendo uno de los principales retos la recuperación de medicamentos para personas que perdieron sus tratamientos, fórmulas médicas o documentos, situación que dificultaba gestionar nuevamente sus prescripciones.

Además, los equipos de salud verificaron las necesidades de pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades mentales, cáncer y otras patologías crónicas, y también se gestionó la continuidad de tratamientos para personas que requieren oxígeno domiciliario.



En cuanto a las situaciones que necesitaron atención prioritaria, se reportaron siete traslados a centros asistenciales por complicaciones como crisis hipertensivas, episodios de migraña y una crisis asmática.

“De estos pacientes atendimos siete crisis en salud mental e hicimos también nueve traslados a centros asistenciales por agudización de algunas condiciones y patologías. Uno de los elementos más importantes de la atención que hemos hecho en salud es recuperar los medicamentos de las personas que perdieron sus medicamentos”, aseguró la secretaria de Salud, Natalia López.

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Las autoridades en la capital de Antioquia también adelantaron 14 gestiones para facilitar el acceso a citas médicas prioritarias, especialmente para personas que necesitaban valoración oportuna debido a sus condiciones de salud.

Con estas acciones, el Distrito aseguró que busca evitar que la emergencia interrumpa tratamientos esenciales y garantizar que las personas más vulnerables de La Iguaná mantengan el acceso a los servicios médicos.