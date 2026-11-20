Los 12 bancos de sangre que operan en Antioquia reportan niveles bajos en sus inventarios y requieren donantes de todos los grupos sanguíneos ante la proximidad de las festividades de fin de año. De acuerdo con el reporte, el consumo de hemocomponentes suele incrementarse en promedio un 50 % durante la temporada decembrina y de viajes, llegando incluso a duplicarse frente a los meses habituales.

A esta alerta departamental se sumó el Hospital Regional San Juan de Dios de Rionegro, en el Oriente antioqueño, donde el personal médico trabaja para reforzar las existencias antes del aumento de la demanda. Laura Piedrahíta, directora del Banco de Sangre de esta institución, explicó que, mientras en una temporada regular pueden requerirse cerca de 50 unidades, en diciembre la cifra asciende a entre 75 y 100 unidades adicionales para garantizar las transfusiones de pacientes en urgencias y cirugías.

Publicidad

"Porque en realidad en Antioquia estamos necesitando todos los 12 bancos de sangre unas buenas reservas para poder atender las necesidades que se están presentando actualmente y las que se nos avecinan debido a que se nos acerca una época crítica, que son festividades, que son época navideña y eso hace más vulnerable la necesidad y nos vuelve más vulnerables a la a la respuesta en cuanto a necesidades hemocponentes", afirmó Piedrahíta.

Para evitar el desabastecimiento, el banco de sangre del hospital de Rionegro adelanta diariamente jornadas extramurales en parques principales de los municipios, empresas, universidades e instituciones educativas de la subregión. De manera paralela, los ciudadanos pueden acercarse directamente al primer piso de la sede principal del Hospital San Juan de Dios de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en jornada continua, y los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.



Requisitos para donar sangre

La institución recordó que, para realizar la donación, se requiere estar en buen estado de salud, tener una pareja sexual estable, no haber consumido licor en las últimas 24 horas y que hayan transcurrido al menos seis meses desde la realización de tatuajes o perforaciones. Asimismo, precisó que personas con hipertensión o alteraciones de la tiroides debidamente controladas pueden donar sin inconvenientes.