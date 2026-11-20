Medellín se prepara para dar inicio a la temporada navideña con el encendido de sus tradicionales alumbrados, programado para el próximo 27 de noviembre. La iluminación estará disponible hasta el 11 de enero de 2027 en un horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche.

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jhon Maya, explicó cómo será el uso de los alumbrados y aclaró que no pondrá en riesgo el suministro de energía en la capital de Antioquia.

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"Desde el 27 de noviembre hasta principios de enero, el consumo de esos 46 días equivale a 14 minutos del consumo de la ciudad, o sea que es un ahorro muy importante, de tal manera que todo esto vaya conllevando a no renunciar a una tradición, a que es importante para esta ciudad, pero sí un llamado y un mensaje de que lo podemos hacer con ahorro de energía", indicó Maya.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que este año la decoración no representa un riesgo para el suministro de energía de la ciudad, en medio de las preocupaciones por el comportamiento del sistema energético.



"Este alumbrado y los alumbrados navideños no se le cobra a la gente en la tarifa de energía ni en los servicios públicos. Ténganlo claro, salgamos en familia, salgamos a disfrutar de la Navidad, va a estar espectacular. Esto se le viene trabajando durante todo el año y bueno, es un consumo responsable y es para las familias de Medellín", manifestó Gutiérrez.

Llamado a fortalecer medidas de ahorro energético

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El mandatario hizo un llamado a las familias, comerciantes y empresas para fortalecer las medidas de ahorro energético, como apagar las luces decorativas cuando no estén en uso y desconectarlas antes de dormir.

La programación tendrá como temática un recorrido por diferentes regiones del mundo, entre ellas, la Andina, Caribe, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental, Amazónica y Oceánica.

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Según las proyecciones de la Alcaldía, durante diciembre se generarían 120 millones de dólares en gasto asociado al turismo y cerca de 69.000 personas estarían ocupadas en actividades relacionadas con esta celebración.

La agenda incluirá actividades culturales gratuitas en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Entre los eventos destacados están el Festival Infantil de Navidad, del 4 al 6 de diciembre en Parque Norte, y diferentes presentaciones musicales, novenas y actividades artísticas en espacios públicos.