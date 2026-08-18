En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encuentran $730 millones en efectivo dentro de un campero en Antioquia

Encuentran $730 millones en efectivo dentro de un campero en Antioquia

Dos hombres fueron capturados durante un operativo de control en el sector de Doradal, en Puerto Triunfo.

Dinero incautado en Doradal.
Dinero incautado en Doradal. Foto cortesía.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

$730 millones en efectivo fueron encontrados dentro de un campero durante un operativo de la Policía de Tránsito y Transporte en el kilómetro 114, sector Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. El procedimiento se realizó luego de una alerta de inteligencia que llevó a los uniformados a realizar una inspección detallada del vehículo. Además del dinero, fueron encontrados dos teléfonos celulares.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los dos ocupantes del campero fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto Triunfo por el delito de lavado de activos. El vehículo también fue inmovilizado.

Captura a dos hombres con 730 millones en efectivo.
Captura a dos hombres con 730 millones en efectivo. Foto cortesía.

Últimas noticias

Daños por terremoto en Antioquia
Antioquia

En Antioquia siguen verificando daños por terremoto: en Medellín van cerca de 800 inspecciones

Lluvias en Zaragoza, Antioquia.jpg
Antioquia

Lluvias dejan más de un centenar de familias afectadas en Zaragoza, Antioquia

Las autoridades investigan el origen del dinero y analizan si estaría relacionado con actividades ilícitas, entre ellas, presuntamente, recursos provenientes de minería ilegal y movimientos entre Antioquia y el Tolima. El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra Archila, explicó que el resultado fue posible por la articulación entre inteligencia y los controles en carretera.

“Este resultado demuestra que la inteligencia policial comienza mucho antes de llegar a un punto de control. Analizamos información, identificamos riesgos y articulamos esas capacidades con nuestros hombres y mujeres desplegados en las carreteras”, indicó el coronel Parra.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Parra agregó que, mientras los policías acompañan las caravanas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto, también mantienen los controles para evitar que los corredores viales sean utilizados para el traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Publicidad

El dinero incautado quedó como elemento material dentro de la investigación judicial. Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar su procedencia, establecer quiénes estarían detrás de los recursos y verificar si existe una conexión con organizaciones dedicadas a actividades criminales en la región.

Relacionados

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad