Encuentran $730 millones en efectivo dentro de un campero en Antioquia

$730 millones en efectivo fueron encontrados dentro de un campero durante un operativo de la Policía de Tránsito y Transporte en el kilómetro 114, sector Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. El procedimiento se realizó luego de una alerta de inteligencia que llevó a los uniformados a realizar una inspección detallada del vehículo. Además del dinero, fueron encontrados dos teléfonos celulares.

Los dos ocupantes del campero fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto Triunfo por el delito de lavado de activos. El vehículo también fue inmovilizado.

Captura a dos hombres con 730 millones en efectivo. Foto cortesía.

Las autoridades investigan el origen del dinero y analizan si estaría relacionado con actividades ilícitas, entre ellas, presuntamente, recursos provenientes de minería ilegal y movimientos entre Antioquia y el Tolima. El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra Archila, explicó que el resultado fue posible por la articulación entre inteligencia y los controles en carretera.

“Este resultado demuestra que la inteligencia policial comienza mucho antes de llegar a un punto de control. Analizamos información, identificamos riesgos y articulamos esas capacidades con nuestros hombres y mujeres desplegados en las carreteras”, indicó el coronel Parra.



Parra agregó que, mientras los policías acompañan las caravanas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto, también mantienen los controles para evitar que los corredores viales sean utilizados para el traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas.

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El dinero incautado quedó como elemento material dentro de la investigación judicial. Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar su procedencia, establecer quiénes estarían detrás de los recursos y verificar si existe una conexión con organizaciones dedicadas a actividades criminales en la región.