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Entregarán el mejorado aeropuerto de Bahía Solano; invirtieron más de $30.000 millones

El proyecto contempla la construcción de la terminal de pasajeros y un cerramiento de seguridad.

El acceso a Bahía Solano es principalmente por vía aérea, con vuelos diarios desde Medellín, Quibdó, Cali y Bogotá al aeropuerto José Celestino Mutis.
El acceso a Bahía Solano es principalmente por vía aérea, con vuelos diarios desde Medellín, Quibdó, Cali y Bogotá al aeropuerto José Celestino Mutis.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.

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Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

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El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.

La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.

De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.

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Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.

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