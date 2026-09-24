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Ya está habilitado el paso por puente provisional que comunica a San Juan de Urabá y Arboletes

Avanzan la construcción de rampas de acceso que se extenderán hasta el 28 de septiembre.

PUENTE URABA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.jpg
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Tras varias solicitudes al Invías e incluso una tutela que fijó un plazo de máximo un mes para su apertura, en el Urabá antioqueño hay alivió tras la habilitación del paso por el puente provisional sobre el río San Juan tras las afectaciones del frente frío en la subregión a inicios de febrero.

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No obstante, el puente metálico clave para la comunicación entre San Juan de Urabá y Arboletes opera por ahora con algunas restricciones de horarios por cuenta de la construcción que avanza de las rampas de acceso a la infraestructura, una solicitud que había sido planteada a la administración departamental por parte Julia Medrano, alcaldesa de San Juan de Urabá.

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"Pedirle de corazón a la secretaría de infraestructura departamental, a nuestro gobernador, el doctor Andrés Julián, que sea la gobernación de Ancieque la que se encargue de aquí en adelante de hacer esos accesos, porque definitivamente en Colombia no ha sido posible llegar a un acuerdo para que no se permite más la comunidad", indicó la mandataria.

Por ahora el paso para peatones y vehículos de máximo dos toneladas se mantiene a lo largo del día durante tres momentos por dos horas: entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, entre las 11:00 de la mañana 1:00 de la tarde y entre las 3:00 y 5:00 de la tarde.

Por su parte, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana del día siguiente hay cierre permanente del puente para avanzar en las labores de adecuación de lo que está pendiente.

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Habitantes, transportadores y comerciantes de la zona han celebrado la entrada en funcionamiento de este paso que ofrece mayor seguridad frente alternativas que venían utilizando como planchones, donde exponían su vidas en medio de al menos tres accidentes registrados en los últimos meses.

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