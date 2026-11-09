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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Envían a la cárcel a uno de los capturados por crimen de policía en Medellín; otro quedó en libertad

Envían a la cárcel a uno de los capturados por crimen de policía en Medellín; otro quedó en libertad

Quien no fue cobijado con medida de aseguramiento quedó vinculado a la investigación en la que ambos ya fueron imputados por homicidio y porte ilegal de armas.

Capturados por crimen de policía en Medellín.jpg
Capturados por crimen de policía en Medellín.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

A menos de una semana, en las últimas horas se conocieron nuevos avances en las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Jamilton Andrés Santa en medio de un cruce de disparos en el barrio Estación Villa en el centro de Medellín.

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Un juez de control de garantías de la capital antioqueña decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelarios solo contra uno de los dos capturados como posibles responsables del hecho durante diligencias realizadas en Medellín e Itagüí.

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Alias ‘Costeño’ deberá ir a la cárcel, mientras que alias ‘Ratón’, permanecerá en libertad, aunque vinculado a las etapas posteriores del proceso judicial en el que fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Según el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, los ahora judicializados lograron ser capturados tras una extensa labor investigativa por cuatro días con análisis de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas y reconocimientos fotográficos.

"En tan solo cuatro días, nuestros investigadores lograron resultados decisivos. Un trabajo que fue más allá de los procedimientos técnicos y que estuvo marcado por el compromiso y la determinación de hombres y mujeres que asumieron este caso como un asunto de honor institucional", indicpo Fajardo.

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Quien también reaccionó a la captura de los responsables fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien recalcó que el caso no quedará en la impunidad.

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“Quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, expresó en su cuenta de X.

Sobre la muerte del integrante de la fuerza pública, hasta ahora se conoce que ocurrió en medio de posibles confrontaciones relacionadas con disputas por el control de plazas de vicio en esa zona de la ciudad. El intercambio de disparos dejó otras dos víctimas mortales identificadas como Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39.

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