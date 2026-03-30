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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Estos solo saben destruir”: Federico Gutiérrez por investigación de Anla a Hidroituango

“Estos solo saben destruir”: Federico Gutiérrez por investigación de Anla a Hidroituango

Ante los señalamientos de presuntas fallas ambientales, aseguró que la empresa antioqueña se defenderá.

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