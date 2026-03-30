“Estos solo saben destruir”: Federico Gutiérrez por investigación de Anla a Hidroituango

El alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, anunció que la empresa antioqueña se defenderá luego de que el Anla abre anunciara un nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas fallas ambientales. “Estos solo saben destruir”, dijo Federico Gutiérrez.

Con total sorpresa ha tomado en Antioquia, el anuncio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de la apertura de un nuevo proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, uno de los más grandes del país, por posibles incumplimientos en sus obligaciones ambientales.

Según explicó la entidad, la decisión se tomó tras identificar varias irregularidades relacionadas principalmente con el manejo del caudal del río Cauca. Entre los hechos que serán investigados se encuentra el presunto incumplimiento en el control del agua que se libera aguas abajo de la represa, así como la falta de garantía de que los niveles descargados correspondan a los que ingresan al embalse.

Además, la autoridad ambiental también señaló posibles fallas en la protección del entorno natural. En particular, se investiga la inundación de cerca de 60 hectáreas sin que se hubiera realizado previamente el debido aprovechamiento forestal, así como acciones insuficientes para el rescate y protección de fauna y especies en veda que habitan en la zona.



Ante este proceso el que respondió de inmediato fue el alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, Federico Gutiérrez, que aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo sabe destruir: “El odio contra Antioquia se le nota demasiado", agregó.

#Dato El alcalde y presidente de la Junta de @EPMestamosahi @FicoGutierrez, anunció que la empresa antioqueña se defenderá luego de que el @ANLA_Col abrió un nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas fallas ambientales. “Estos solo saben destruir”: dijo. pic.twitter.com/g20BzpzS0N — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 30, 2026

"EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol. Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento. Nos defenderemos y seguiremos resistiendo. Que cese pronto la horrible noche”", insistió en su cuenta en X.

Con este nuevo proceso se suma a un historial significativo: hasta la fecha, Hidroituango acumula 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 siguen activos. Esto refleja un seguimiento constante por parte de la Anla a las actividades del proyecto y su impacto ambiental.

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La entidad recordó que este tipo de procesos se inicia cuando se detectan posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. A partir de allí, se abre una investigación que puede tardar hasta cinco años en definir si hay responsabilidad y si se imponen sanciones.