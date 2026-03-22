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Estudio busca determinar impacto en salud de 22 comunidades aledañas al relleno sanitario La Pradera

Según indicó Emvarias, serán 1.662 personas las que se analizarán, entre ellas niños menores de cinco años, adultos mayores de 50 años, trabajadores del relleno sanitario y mujeres gestantes.

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