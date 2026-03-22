Estudio busca determinar impacto en salud de 22 comunidades aledañas al relleno sanitario La Pradera

El estudio que está contemplado a realizarse en diferentes fases comenzará con un análisis epidemiológico en las zonas aledañas al Relleno Sanitario La Pradera. El objetivo es encontrar las posibles relaciones entre las condiciones ambientales y la salud de las comunidades ubicadas en su área de influencia.

Este proyecto está incluido dentro del Plan de Manejo Ambiental que exige la máxima autoridad ambiental del departamento, Corantioquia, y estará a cargo de la Corporación de Investigaciones Biológicas. El trabajo de campo comenzó durante la segunda semana de marzo y se extenderá hasta diciembre de este año.

Serán en total 22 comunidades de los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Don Matías las que se analizarán en este estudio, seleccionadas principalmente por su ubicación cercana al relleno.

"Esas comunidades nosotros necesitamos visitarlas, necesitamos revisar cómo están en temas de salud, cómo está la calidad del aire, la calidad del agua que circula por sus entornos, para ir determinar si el relleno sanitario sí está o no impactando a estas comunidades", indicó al respecto Gabriel Fernando Vélez Patiño, subgerente de operaciones de Emvarias.



De acuerdo con la entidad durante este mes de marzo se realizará un censo poblacional en las comunidades y evaluaciones de salud que se realizarán directamente en las viviendas. Serán 1.662 personas las que se analizarán, entre ellas 412 niños menores de cinco años, 846 personas mayores de 50 años, 404 trabajadores del relleno sanitario y todas las mujeres gestantes que cumplan los criterios de participación.

Después de obtener y analizar los resultados del estudio, se podrá actualizar la información científica sobre las condiciones ambientales y de salud en el área de influencia del Relleno Sanitario La Pradera, generando insumos técnicos para el seguimiento ambiental y tomar decisiones que impacten la salud pública del departamento.

