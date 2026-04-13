Expulsaron a extranjero por megafiestas con mujeres y alto ruido que generaban molestia en Medellín

En menos de 24 horas las autoridades migratorias tomaron medidas sobre un segundo extranjero implicado en la comisión de conductas irregulares en la capital antioqueña.

El más reciente caso se trata de un ciudadano nacional en Rusia y con nacionalidad estadounidense que desde hace más de dos años se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para su vecinos por las megafiestas organizadas en un apartamento de su propiedad en un edificio del sector de El Poblado.

Según Migración Colombia, la expulsión de este hombre, se dio tras la consolidación de un grueso expediente sobre las megafiestas que desarrollaba frecuentemente en el inmueble con música a alto volumen, ingreso permanente de personas en paños menores y comportamientos que, según la comunidad, alteraban gravemente la tranquilidad de este sector en el sur de la ciudad.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia, aseguró que el procedimiento legal también fue producto un desafío a legislación colombiana, pues ya contaba con una docena de comparendos sin que su conducta cambiara. Por eso, fue requerido cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Miami en los Estados Unidos.



"Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia", dijo la funcionaria.

Migración Colombia expulsó del país a un ruso-estadounidense tras múltiples denuncias por megafiestas que alteraban la convivencia en El Poblado, Medellín. La medida contra el hombre, con más de 10 comparendos por estas conductas, se aplicó tras abordar un vuelo hacia Miami. pic.twitter.com/MDsxnRFiyt — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 14, 2026

En sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez celebró el procedimiento de las autoridades y destacó que gracias al trabajo conjunto con instituciones de los Estados Unidos buscan darle mayor celeridad a las investigaciones en curso de hechos similares que involucran a extranjeros.

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“Aquí es diciendo y haciendo: quien venga a irrespetar a nuestra gente, a violar la ley, alterar la convivencia o burlarse de la ciudadanía, se tiene que ir. No nos tiembla la mano para actuar y proteger a nuestra gente”, manifestó en su cuenta de X el mandatario.

Aunque este se trata de los primeros casos de extranjeros expulsados del país por conductas inapropiadas, en lo corrido del año ya han inadmitido en el aeropuerto de Rionegro al menos a 34 de ellos por antecedentes o la posible comisión de delitos sexuales que también involucran a menores de edad.