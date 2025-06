Fábrica de Licores de Antioquia no ha podido ingresar a siete departamentos con su aguardiente

Fábrica de Licores de Antioquia no ha podido ingresar a siete departamentos con sus productos, pese a la decisión de la Corte Constitucional que en febrero dio apertura del monopolio de aguardientes en Colombia. Aunque el gobernador sí avaló la entrada de la Licorera de Caldas, se estaría registrando un incumpliendo por parte de los otros entes departamentales

El fallo de la Corte Constitucional que le permitía a la Fábrica de Licores de Antioquia llevar sus productos al Valle, Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Putumayo y Caquetá todavía no se ha logrado materializar, pues la falta de permisos por parte de las gobernaciones de dichos departamentos ha representado un obstáculo en el proceso.

Esteban Ramos Maya, gerente de la FLA, dijo en diálogo con Blu Radio que desde que se comunicó la decisión en febrero de este año, se iniciaron los trámites para ingresar a esos siete nuevos mercados con el aguardiente antioqueño, sin embargo, ha habido demoras y negativas por parte de las secretarías de Hacienda o sus delegados departamentales, que han solicitado prórrogas o han argumentado que el fallo aún no era definitivo.

“Varias han sido las excusas con las que no nos han otorgado los permisos. En algunos departamentos nos han pedido 30 días de prórroga, otros 60 días de prórroga, cuando solamente los tiempos de ley se habían cumplido. Dice abiertamente que hubo tres departamentos que no negaron dicho permiso, aduciendo que la corte no había sacado el fallo de fondo. Dice que había sacado un comunicado que era vinculante”, aseguró.

Aunque evitó hacer señalamientos directos, manifestó que estas trabas podrían deberse a que los entes regionales buscan proteger sus mercados e ingresos por impuestos al licor, aunque recordó que cuando la compañía vende en otros territorios, el impuesto de consumo queda en el departamento receptor, por lo que su presencia también representa un beneficio económico local.

“Yo entiendo que algunas industrias, que son más pequeñas, y de Corea, en el país esperan tener un tiempo mayor para poder tener más facilidad de competencia, pero cuando la ley es clara, nosotros obviamente tenemos certeza que podemos ya entrar a cada departamento donde podemos entrar”, insistió Ramos.

Mientras la empresa enfrenta obstáculos para distribuir sus productos, otros competidores, como la Licorera de Caldas, ya han sido autorizados para entrar a Antioquia. Para este caso, desde el pasado 21 de mayo. Esto, porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sí cumplió con los tiempos de ley para permitir la entrada de licor foráneo, destacó el directivo.

En términos de mercado, Ramos fue enfático en que la FLA tiene el 57% de participación nacional en el mercado de aguardiente, con cifras aún más altas en regiones como Antioquia (99%) y la Costa Atlántica (90%). Subrayó que, aunque tienen altas expectativas de crecimiento en los nuevos departamentos, la incertidumbre sobre cuándo podrán ingresar está afectando sus proyecciones de ventas y expansión.