Falleció el joven de 17 años que protagonizó un tiroteo al interior de un colegio en Medellín

Johan Sebastián Ovalle Vélez, el adolescente de 17 años que resultó herido durante un hecho ocurrido en un colegio público de Medellín, murió este viernes 25 de septiembre, 16 días después de haber recibido un disparo en la cabeza con un arma traumática.

El menor falleció cerca de las 6:00 de la tarde en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía internado desde el pasado 9 de septiembre, cuando fue trasladado inicialmente a la Clínica Sagrado Corazón tras resultar herido dentro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam.

Ese día, Johan Sebastián, estudiante de grado décimo, ingresó al plantel por una de las rejas y, según el reporte de las autoridades, realizó varios disparos con un arma de menor letalidad, generando temor entre estudiantes, docentes y directivos. Posteriormente, en medio de un forcejeo con varios jóvenes, se ocasionó una lesión en la cabeza.

Desde entonces, las autoridades adelantaron investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar qué motivó al adolescente a ingresar armado al colegio. Entre las hipótesis que fueron objeto de indagación estuvieron una posible situación de matoneo, eventuales amenazas contra docentes y la participación de terceros.



Antes del episodio, el estudiante había sido semiescolarizado y recibía acompañamiento psicológico. La Secretaría de Educación había señalado que desde 2025 presentaba comportamientos contrarios a la convivencia y que se había activado el código dorado.

Por estos hechos, dos adultos, de 37 y 46 años, fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego. Según las autoridades, fueron identificados cuando ingresaron al colegio para recuperar el arma.

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Por lo pronto, la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado 9 de septiembre.