Finalizaron labores de extinción de los dos incendios en el Cerro Quitasol en Bello

Las autoridades dieron por concluidas las labores de extinción de los dos incendios forestales registrados en el Cerro Quitasol, luego de una operación que se extendió durante la jornada y que permitió la total contención de los focos activos en este importante ecosistema del norte del Valle de Aburrá.

El proceso fue liderado por el Cuerpo de Bomberos de Bello, con el respaldo del Ejército Nacional de Colombia y el equipo de Prevención y Gestión del Riesgo. Desde las primeras horas, los organismos de socorro adelantaron maniobras de ataque directo, enfriamiento e inspección de puntos calientes hasta lograr estabilizar por completo la emergencia.

Una vez controlada la situación, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó personal técnico en el sitio, junto con el sistema SIATA, para realizar sobrevuelos con drones y establecer el balance preliminar de afectación de cobertura vegetal en la zona.

Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la comunidad para proteger el Cerro Quitasol, considerado un área estratégica de conservación, evitando prácticas que puedan detonar nuevos incendios como fogatas, colillas de cigarrillo o la disposición inadecuada de material combustible.



Asimismo, insistieron en la importancia de reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o conato de incendio a la línea de emergencia de Bomberos Bello: 604 444 0119.