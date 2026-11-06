Formulan cargos contra el alcalde de Yondó por presuntas irregularidades en millonario contrato

La Procuraduría formuló cargos al alcalde de Yondó y al secretario de Deportes por presuntas irregularidades en un contrato por 588 millones de pesos. Habrían incumplido con requisitos de ley al hacer el contrato de manera directa

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Yondó, Yerson Antonio Ariza Rivera, y el secretario de Deportes, Cultura y Turismo de Yondó, Virgilio Albeiro Ramos Romero, por presuntas irregularidades en la contratación de un convenio por 588 millones de pesos con la Fundación Colombiana para el Desarrollo Integral Social.

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De acuerdo con el organismo de control, el contrato tenía como propósito desarrollar actividades logísticas en el municipio, entre ellas la presentación de artistas. Sin embargo, la investigación apunta a que la contratación, hecha de manera directa, se habría realizado sin cumplir los requisitos legales al, presuntamente, limitar la participación de otros interesados en el proceso.

Según las indagaciones de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, Ariza Rivera habría justificado la modalidad de contratación y suscrito el convenio, mientras que Ramos Romero habría elaborado y firmado los estudios previos que sustentaron el proceso contractual.



Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la modalidad utilizada para celebrar el acuerdo, pues según el ente disciplinario, presuntamente no se cumplían las condiciones legales para acudir a la contratación directa, lo que habría impedido garantizar la participación de otros posibles oferentes.