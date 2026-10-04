Gobernación de Antioquia ha intervenido la tercera parte de viviendas afectadas por terremoto

A menos de dos meses del terremoto, Antioquia avanza en la recuperación de las viviendas afectadas por el movimiento sísmico y por ello, hasta ahora, se ha intervenido cerca de una tercera parte de las estructuras afectadas.

Según destacó la Gobernación de Antioquia, el proceso ha sido posible por una estrategia que combina la entrega de materiales con el trabajo de las autoridades locales y las comunidades. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que el denominado Banco de Materiales ha permitido acelerar las obras.

Publicidad

"Hemos llegado acerca de un tercio de las familias afectadas en cuanto a la estructura, a sus edificaciones de vivienda, y esperamos que en la medida que los municipios sigan agilizando el detalle de los materiales que se necesitan para reconstruir las casas, pues, podamos seguir entregando más", indicó Rendón.

Equipos de rescate, soldados y voluntarios realizaron búsquedas entre los escombros de edificios de apartamentos y oficinas en el oeste de Colombia, en una carrera contrarreloj para hallar supervivientes después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en un siglo causara la muerte de al menos 241 personas y dejara a muchas más sin hogar. AFP

Según indicó el mandatario, los municipios aportan la mano de obra mientras el departamento suministra los elementos requeridos para las reparaciones y reconstrucciones.



Además, la Empresa de Vivienda de Antioquia informó que ya han sido entregadas más de 1.870 toneladas de materiales destinados a las labores de recuperación, esto con el propósito de identificar las necesidades y así agilizar la contratación del personal encargado de ejecutar los trabajos.

La Gobernación de Antioquia tiene como meta construir completamente más de 100 viviendas, de las cuales 25 ya se encuentran en ejecución con participación del sector privado. Asimismo, cerca de 500 sedes educativas requieren algún tipo de intervención.