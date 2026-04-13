Gobernación de Antioquia renovó la primera estación de Policía con recursos de la tasa de seguridad

Luego de 15 meses de entrar en vigencia, la Gobernación de Antioquia renovó la primera Estación de Policía con los recursos de la tasa de seguridad. Se invirtieron cerca de 230.000 millones de pesos en el municipio de Carepa.

Desde el 1 de enero de 2025 la Gobernación de Antioquia empezó a cobrar la polémica tasa de seguridad y ahora más de 15 meses después se anunció la renovación de la primera Estación de Policía con una inversión de 229.000 millones de pesos en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño.

Según explicó la Gobernación de Antioquia, el mejoramiento de la infraestructura constó de cambio de luminarias, renovación de equipos sanitarios, instalación de aires acondicionados, reparación de puertas, adecuación del piso en la entrada principal. Allí se beneficiarán cerca de 40 uniformados, donde más de 20 de ellos duermen día a día.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que la inversión en infraestructura se suma a la llegada de vehículos o equipos de comunicación a diferentes zonas del departamento, esto como parte del mejoramiento de las capacidades de la Fuerza Pública.



“Desde lo más básico, que podría tener incluso un soldado como es un material de intendencia que es como su casa, hasta lo más potente, lo más tecnológico que es, por ejemplo, un dron, un antidron, como también los hemos entregado, botes”, aseguró el mandatario regional.

Hay que recordar que la Gobernación de Antioquia ha destinado más de 500.000 millones de pesos para darle diferentes bienes al Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional con camionetas, motocicletas, cascos balísticos, chalecos antibalas, radios y otros equipos.

Por su parte, las autoridades departamentales avanzan en la intervención de otras 24 infraestructuras de la Policía Nacional con la tasa de seguridad y otra más con recursos del fondo de seguridad territorial en el municipio de Armenia Mantequilla.

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Finalmente, mencionar que en el momento se están adelantando las labores correspondientes para poder mejorar la Estación de Policía en Chigorodó, misma que se espera entregar en las próximas semanas.