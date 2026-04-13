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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación de Antioquia renovó la primera estación de Policía con recursos de la tasa de seguridad

Gobernación de Antioquia renovó la primera estación de Policía con recursos de la tasa de seguridad

Se invirtieron cerca de 230.000 millones de pesos en el municipio de Carepa.

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