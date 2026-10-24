Gobierno deroga las APPA en 19 municipios de Antioquia y libera 102.801 hectáreas

El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño, una decisión que deja sin efecto las restricciones sobre 102.801 hectáreas, equivalentes al 29 % del territorio de los municipios involucrados. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, aseguró que la medida responde a fallas técnicas y jurídicas en la delimitación de estas áreas, creadas para proteger los terrenos aptos para la producción de alimentos y evitar que se destinen a otros usos.

De acuerdo con la revisión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la delimitación de las APPA presentaba problemas de precisión cartográfica, exclusión incompleta de áreas protegidas e inconsistencias frente a las condiciones productivas del suelo. También se identificaron vacíos en los procesos de consulta previa y falta de análisis sobre otras actividades que se desarrollan en los territorios.

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Según el Ministerio, estas deficiencias comprometían el sustento técnico y jurídico de las restricciones, por lo que se tomó la decisión de derogarlas. Con esta medida, los municipios recuperan la capacidad de definir el ordenamiento de sus territorios, dentro del marco legal vigente.

“Ya derogamos la de Cundinamarca, derogamos la de La Guajira, el próximo lunes vamos a derogar la de Córdoba y seguimos con la del Tolima. No quedará ninguna APPA en Colombia”, aseguró el ministro durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño.



El jefe de la cartera agropecuaria también planteó la necesidad de fortalecer la producción agrícola y las exportaciones del departamento. Según indicó, Antioquia cuenta con condiciones para convertirse en uno de los principales centros agroindustriales del país, gracias a su capacidad empresarial, experiencia productiva y potencial exportador.

Para avanzar en ese propósito, el Gobierno destacó cinco prioridades relacionadas con la seguridad jurídica para incentivar la inversión, un mayor acceso al crédito, la incorporación de tecnología, la mecanización de las labores agrícolas y el mejoramiento de la infraestructura rural. En materia de financiación, Dangond anunció una nueva línea de crédito a 20 años, con periodos de gracia de hasta cinco años y tasas de interés que, según informó, no superarán el 1 % mensual.

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El plan también contempla fortalecer las vías terciarias, los centros de acopio, las plantas de transformación y los distritos de riego, además de ampliar la asistencia técnica a los productores. El objetivo es mejorar la productividad del campo, reducir los costos y facilitar el transporte y la comercialización de las cosechas.