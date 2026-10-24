En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mindefensa visitó obras del A3C en Medellín: ”Aquí nació el narcotráfico y aquí morirá”

Mindefensa visitó obras del A3C en Medellín: ”Aquí nació el narcotráfico y aquí morirá”

La ciudad albergará un centro de operaciones para coordinar esfuerzos de seguridad y defensa entre 19 países del hemisferio occidental.

Visita de MinDefensa a Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

La ciudad de Medellín fue seleccionada como sede de la Coalición contra los Carteles de las Américas -A3C- una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen transnacional y por ello el ministro de Defensa, Jorge Mora, realizó una visita para conocer el avance de las obras.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según explicó el funcionario, la coalición reunirá a representantes de 19 países del hemisferio occidental con el propósito de articular estrategias conjuntas de seguridad y defensa, mediante el intercambio de información y la coordinación operativa.

Últimas noticias

274851_Blu Radio. Prisión / Foto referencia AFP
Antioquia

Enviaron a prisión a hombres señalados de secuestrar y robar a dos mujeres en Medellín

Panorámica de Medellín.jpg
Antioquia

Análisis de contaminación del aire en Valle de Aburrá arrojó dos estaciones en niveles naranjas

Publicidad

Mora indicó que Medellín funcionará como un centro de operaciones desde el cual se coordinarán acciones en los ámbitos hemisférico, regional, nacional y local. Además, señaló que parte de esta iniciativa estará vinculada al Centro de Inteligencia, Control, Coordinación, Comando y Comunicaciones que se construye en la capital de Antioquia.

"Grandes cosas, magníficas cosas en materia de seguridad y defensa para el hemisferio, para Colombia, demuestra un ejemplo, porque, como hablamos, desafortunadamente, aquí nació el maldito narcotráfico, y aquí morirá el maldito narcotráfico", aseguró el funcionario.

El ministro de Defensa destacó la importancia de fortalecer las capacidades de cooperación entre los países para enfrentar las redes del narcotráfico y otras organizaciones criminales que, además, hacen presencia en puntos estratégicos de Medellín y el Valle de Aburrá.

Relacionados

Ministerio de Defensa

Medellín

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad