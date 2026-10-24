Mindefensa visitó obras del A3C en Medellín: ”Aquí nació el narcotráfico y aquí morirá”

La ciudad de Medellín fue seleccionada como sede de la Coalición contra los Carteles de las Américas -A3C- una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen transnacional y por ello el ministro de Defensa, Jorge Mora, realizó una visita para conocer el avance de las obras.

Según explicó el funcionario, la coalición reunirá a representantes de 19 países del hemisferio occidental con el propósito de articular estrategias conjuntas de seguridad y defensa, mediante el intercambio de información y la coordinación operativa.

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Mora indicó que Medellín funcionará como un centro de operaciones desde el cual se coordinarán acciones en los ámbitos hemisférico, regional, nacional y local. Además, señaló que parte de esta iniciativa estará vinculada al Centro de Inteligencia, Control, Coordinación, Comando y Comunicaciones que se construye en la capital de Antioquia.

"Grandes cosas, magníficas cosas en materia de seguridad y defensa para el hemisferio, para Colombia, demuestra un ejemplo, porque, como hablamos, desafortunadamente, aquí nació el maldito narcotráfico, y aquí morirá el maldito narcotráfico", aseguró el funcionario.



El ministro de Defensa destacó la importancia de fortalecer las capacidades de cooperación entre los países para enfrentar las redes del narcotráfico y otras organizaciones criminales que, además, hacen presencia en puntos estratégicos de Medellín y el Valle de Aburrá.