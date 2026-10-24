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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a prisión a hombres señalados de secuestrar y robar a dos mujeres en Medellín

Enviaron a prisión a hombres señalados de secuestrar y robar a dos mujeres en Medellín

Tras abordar un taxi para ir a Rionegro, las víctimas terminaron siendo llevadas bajo engaños para quitarles pertenencias valoradas en más de ocho millones de pesos.

274851_Blu Radio. Prisión / Foto referencia AFP
Blu Radio. Prisión.
referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Un viaje que debía llevar a dos mujeres desde Bello hasta Rionegro terminó en un caso de secuestro extorsivo y hurto por el que dos hombres fueron enviados a prisión en las últimas horas.

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Los procesados fueron identificados como Cristian Velásquez Medina y Daniel José Torres López, ambos de nacionalidad venezolana. Según la investigación, las víctimas abordaron un taxi en el barrio Las Cabañas, en Bello, para desplazarse hacia el municipio del Oriente antioqueño. Sin embargo, antes de iniciar el recorrido, el conductor les habría advertido que debía pasar por el barrio Trinidad, en Medellín, para recoger una encomienda.

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Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP

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Una vez llegaron a ese sector, otros tres hombres habrían ingresado al vehículo y, mediante amenazas con arma de fuego, despojaron a las mujeres de dinero, joyas y otros objetos cuyo valor superaría los ocho millones de pesos.

La situación habría empeorado después del robo. De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, las víctimas fueron retenidas contra su voluntad y obligadas a comunicarse con sus familiares para exigirles diez millones de pesos por cada una a cambio de su liberación. Al no conseguir el dinero solicitado, las mujeres habrían sido golpeadas en varias ocasiones en la cabeza para luego ser abandonadas en una zona del mismo barrio.

Tras el aviso a las autoridades cerca de tres horas después lograron la captura de los presuntos responsables y a uno de ellos le encontraron varios de los elementos hurtados. El proceso judicial continuará en juicio luego de que los procesados no aceptaron los cargos imputados.

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