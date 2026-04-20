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Gobiernos de Antioquia y Medellín rechazaron amenazas contra el alcalde Alejandro Char

Mandatarios regionales insistieron que la situación es culpa del Gobierno nacional por sus escasos avances en la política de paz total.

Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Andrés Julián Rendón.jpg
Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Andrés Julián Rendón.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Al solidarizarse y enviar sus voces de aliento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, expresaron total rechazo a las denuncias hechas por el alcalde de Barranquilla, Alex Char, de un plan para atentar contra él y su familia.

Desde Antioquia las primeras voces que salieron a respaldar al alcalde Char, fueron los mandatarios antioqueños que aseguraron que no se debe bajar la guardia, a pesar de las amenazas y criticaron duramente al Gobierno Nacional.

En su cuenta en X el alcalde Federico Gutiérrez aseguró: ”Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia. La “paz Total” fue realmente la “entrega Total” de Colombia a los peores criminales, de parte del gobierno Petro”.

Además preguntó en el mismo post: “¿Los ataques de los últimos días de parte de Petro en contra de Alex tiene que ver con esto?. Cada que Petro nos ataca a los Alcaldes nos pone en riesgo. Recordemos también el “Tarimazo” en Medellín. Asi como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por “gestores de paz” de Farc, amigos de su gobierno. Petro decía “no pasarán”. Que pronto cese la horrible noche”.

Por último, aseguró el alcalde Gutiérrez que el próximo Gobierno, debe recuperar la seguridad y enfrentar a los criminales, porque según él le quedan pocos días al pacto de la picota.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, al solidarizarse expresó: “Adelante Alcalde, siempre con firmeza y determinación. Quienes tienen la responsabilidad de proteger su vida lo harán con responsabilidad y rigor para que Usted siga transformando a Barranquilla. Una ciudad ejemplo para el país”.

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