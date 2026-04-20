Gobiernos de Antioquia y Medellín rechazaron amenazas contra el alcalde Alejandro Char

Al solidarizarse y enviar sus voces de aliento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, expresaron total rechazo a las denuncias hechas por el alcalde de Barranquilla, Alex Char, de un plan para atentar contra él y su familia.

Desde Antioquia las primeras voces que salieron a respaldar al alcalde Char, fueron los mandatarios antioqueños que aseguraron que no se debe bajar la guardia, a pesar de las amenazas y criticaron duramente al Gobierno Nacional.

En su cuenta en X el alcalde Federico Gutiérrez aseguró: ”Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia. La “paz Total” fue realmente la “entrega Total” de Colombia a los peores criminales, de parte del gobierno Petro”.

Además preguntó en el mismo post: “¿Los ataques de los últimos días de parte de Petro en contra de Alex tiene que ver con esto?. Cada que Petro nos ataca a los Alcaldes nos pone en riesgo. Recordemos también el “Tarimazo” en Medellín. Asi como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por “gestores de paz” de Farc, amigos de su gobierno. Petro decía “no pasarán”. Que pronto cese la horrible noche”.



Toda mi solidaridad con mi amigo y colega @AlejandroChar .

El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia.

Le “paz Total” fue realmente la “entrega Total” de Colombia 🇨🇴 a los peores criminales, de parte del gobierno Petro.

Los… https://t.co/KqTzLkEUdv — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 20, 2026

Por último, aseguró el alcalde Gutiérrez que el próximo Gobierno, debe recuperar la seguridad y enfrentar a los criminales, porque según él le quedan pocos días al pacto de la picota.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, al solidarizarse expresó: “Adelante Alcalde, siempre con firmeza y determinación. Quienes tienen la responsabilidad de proteger su vida lo harán con responsabilidad y rigor para que Usted siga transformando a Barranquilla. Una ciudad ejemplo para el país”.

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