La realización de grandes eventos durante octubre representó un respiro para el sector gastronómico de Medellín, que atraviesa uno de sus años más difíciles desde la pandemia. Festivales como EDC Colombia y Ritvales, junto con ferias como Colombia Travel Expo, dinamizaron la demanda de restaurantes, bares y cafés, generando oportunidades para miles de establecimientos.

Según un sondeo de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), las ventas de los establecimientos afiliados aumentaron en promedio un 28 % durante los fines de semana con eventos internacionales, especialmente en sectores como Laureles-Estadio, El Poblado y Provenza.

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El impacto llega en un momento complejo para la industria. Entre enero y septiembre de 2026, Medellín registró la cancelación de 520 empresas gastronómicas, equivalente al 78 % de las cancelaciones de todo 2025, según la Cámara de Comercio. A nivel nacional, Acoga reporta 4.400 establecimientos formales cerrados hasta septiembre y estima que la cifra podría superar los 6.500 al finalizar el año.

“De todos los años pospandemia, 2026 ha sido realmente el más difícil para el sector, con resultados menores a los esperados y costos más difíciles de sostener”, afirmó Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acoga.



Provenza, Medellín // Foto: AFP

Uno de los eventos más destacados fue EDC Colombia, que reunió a más de 94.000 asistentes el 10 y 11 de octubre y generó un impacto económico estimado de 37,1 millones de dólares para Medellín. Por su parte, Colombia Travel Expo proyectó negocios superiores a $45.000 millones, mientras Ritvales también contribuyó a dinamizar la actividad turística y comercial.

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“Cuando Medellín recibe un gran evento, los restaurantes lo sienten de inmediato: más mesas ocupadas, más turnos para nuestros trabajadores y más compras a proveedores locales”, señaló Gómez París.

Ante este panorama, Acoga hizo un llamado a las autoridades y organizadores para fortalecer la agenda de eventos internacionales e integrar a los restaurantes en las estrategias de promoción turística. Sin embargo, advirtió que estas iniciativas deben acompañarse de medidas estructurales, como la unificación del IVA para establecimientos franquiciados y no franquiciados en una tarifa del 8 %.

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El gremio considera que atraer visitantes es fundamental para sostener empleos y negocios, aunque reconoce que la recuperación de la gastronomía requiere soluciones de largo plazo.