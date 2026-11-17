Una mujer de 31 años con discapacidad auditiva y retraso mental moderado fue agredida físicamente al interior de su vivienda en el barrio Manzanillo, de la vereda Juan Brand, en el municipio de Remedios, Nordeste antioqueño. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el presunto responsable del ataque es su expareja sentimental, con quien había terminado la relación hace dos semanas.

La víctima fue identificada como Angie Zulay Londoño Botero, quien además padece epilepsia y un soplo en el corazón. Tras ser golpeada en repetidas ocasiones, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió ocho puntos de sutura en la cabeza y permanece bajo observación médica a la espera de una radiografía para descartar lesiones internas, aunque su condición clínica actual es estable.

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Según relató la madre de la mujer, durante el incidente, el señalado agresor intentó atacarla posteriormente con un arma cortopunzante, situación que fue evitada por las vecinas del sector, quienes intervinieron para resguardarla y ponerla a salvo. La familiar también indicó que la relación sentimental había iniciado a finales del año pasado y que, durante la convivencia, ya se habían registrado episodios previos de agresión.

"Le rajó la cabeza, le cogieron ocho puntos, le pegó, la rodilla la tiene hinchada, la estaba ahorcando, la jaló por el pelo, ingresó a la vivienda, dañó la puerta, la ventana tenía una reja, arrancó la reja, eh quebró la ventana para entrarse y agredirla", contó en TeleMedellín la madre de Angie.



El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y de los organismos encargados de la ruta de atención contra la violencia de género en el municipio de Remedios, que adelantan las diligencias correspondientes para ubicar y judicializar al presunto responsable.