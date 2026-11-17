Hace cerca de un año se logró la venta de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en Tigo UNE y tras meses de estudios se logró conocer a dónde irán los recursos por cerca de 1.83 billones de pesos, teniendo en cuenta que cerca de 280.000 millones de pesos de la venta se pagaron en impuestos al Gobierno nacional.

El ítem que se llevará cerca del 40 % de los recursos será el crecimiento y la innovación de EPM en donde, aseguraron, irán casi 400.000 millones de pesos a plantas hidroeléctricas como el proyecto Santo Domingo o que, se buscará entrar al negocio de data center buscando alternativas a futuro.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que son cuatro focos en donde destacó la economía circular y el medio ambiente en donde se invertirán 564.000 millones de pesos en proyectos como garantizar el suministro de gas a 220.000 hogares.

El mandatario manifestó que una de las problemáticas más grandes está en la recolección de basuras en las laderas de la capital de Antioquia, por lo que confirmó que se adquirirán nuevos camiones recolectores más pequeños que puedan hacer el recorrido por vías estrechas.



"Se hace todo el pedido de vehículos medianos o pequeños, más pequeños a los que tenemos hoy, para que vayan haciendo ese tránsito también, y llevando a zonas de transferencia, a estación de transferencia o a consolidación en compactadores", dijo.

Además, Gutiérrez manifestó que en materia de economía circular también estará la chatarrización de vehículos que había sido otorgada a privados y que ahora será EPM la encargada de hacer este proceso que, incluso, llevó a que la Procuraduría General de la Nación indagara un posible desfalco durante el mandato de Daniel Quintero.

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"Hoy se pagan parqueadero y parqueadero mientras se acumulan carros y carros y carros que llevan años y años y años, se van a chatarrizar por fin. ¿Y quién lo va a hacer? EPM, cubra economía circular, y muchos de los elementos lo llevará a temas importantes de su funcionalidad, temas también de elementos que necesita para transformadores", aseguró.

El resto del dinero producto de la venta de Tigo UNE estará distribuido en 450.000 millones de pesos para el Fondo Medellin Cree en Vos en donde se beneficiarán a 3.800 jóvenes con cupos universitarios. El estudiante no pagará cuotas mientras estudia y, una vez graduado, sus pagos dependerán de sus ingresos.

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Finalmente, en materia de conectividad se invertirán cerca de 70.000 millones de pesos para una red neutra de fibra óptica que irá hasta todas las subestaciones de EPM en el departamento de Antioquia.