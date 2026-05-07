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Nuevo incendio en estación de Metrolínea de Girón afecta buses en chatarrización

Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas habrían sido provocadas por personas consumidoras de estupefacientes que frecuentan el sector.

FOTO INCENDIO GIRÓN METROLÍNEA.jpg
FOTO: Incendio estación Metrolínea en Girón- captura de video de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Un grave incendio se registró en las últimas horas en inmediaciones de la estación de Metrolínea en el municipio de Girón, donde varios buses que se encontraban en proceso de chatarrización resultaron afectados por las llamas.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras zonas cercanas. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos diez vehículos que estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades sufrieron daños por el incendio. Estos automotores hacían parte del proceso de desintegración y permanecían estacionados en el lugar.

Habitantes y testigos señalaron que esta sería la tercera emergencia similar que se presenta en esta zona en los últimos meses, situación que ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.

Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas habrían sido provocadas por personas consumidoras de estupefacientes que frecuentan el sector, aunque las causas exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por el estado de abandono de algunas áreas asociadas al sistema Metrolínea, especialmente tras la crisis financiera y operativa que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. En varios puntos, ciudadanos han denunciado problemas de inseguridad, vandalismo y ocupación indebida de espacios.

Mientras avanzan las investigaciones, organismos de socorro y autoridades locales evalúan los daños ocasionados por la conflagración y las medidas necesarias para evitar que este tipo de emergencias se repitan.

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