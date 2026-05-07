Nuevo incendio en estación de Metrolínea de Girón afecta buses en chatarrización

Un grave incendio se registró en las últimas horas en inmediaciones de la estación de Metrolínea en el municipio de Girón, donde varios buses que se encontraban en proceso de chatarrización resultaron afectados por las llamas.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras zonas cercanas. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos diez vehículos que estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades sufrieron daños por el incendio. Estos automotores hacían parte del proceso de desintegración y permanecían estacionados en el lugar.

Por tercera vez se presenta un incendio en la estación de Metrolínea en Girón. Al menos unos 10 buses en poder de la Superintendencia de Sociedades resultaron afectados. Al parecer las llamas fueron provocadas por consumidores de estupefacientes #MañanasBlu pic.twitter.com/BfAMKrDgcN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 7, 2026

Habitantes y testigos señalaron que esta sería la tercera emergencia similar que se presenta en esta zona en los últimos meses, situación que ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.



Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas habrían sido provocadas por personas consumidoras de estupefacientes que frecuentan el sector, aunque las causas exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

#Urgente Un nuevo incendio se presenta en la estación de Metrolínea en Girón. Bomberos atiende la emergencia que afecta varios buses en proceso de chatarrización #VocesySonidos pic.twitter.com/98RoKv4CKY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 7, 2026

El hecho vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por el estado de abandono de algunas áreas asociadas al sistema Metrolínea, especialmente tras la crisis financiera y operativa que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. En varios puntos, ciudadanos han denunciado problemas de inseguridad, vandalismo y ocupación indebida de espacios.

Mientras avanzan las investigaciones, organismos de socorro y autoridades locales evalúan los daños ocasionados por la conflagración y las medidas necesarias para evitar que este tipo de emergencias se repitan.