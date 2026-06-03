Hermanos antioqueños buscan recursos para representar a Colombia en Panamericano de lucha en México

Dos jóvenes deportistas antioqueños buscan reunir los recursos económicos necesarios para representar a Colombia en el Campeonato Panamericano Sub-15 de lucha olímpica, que se realizará en México a finales del próximo mes.

Se trata de Emmanuel y Violeta Arbeláez Baena, de 14 y 13 años, respectivamente, quienes forman parte de una familia que ha llevado la lucha olímpica por generaciones. Su tío abuelo participó en los Juegos Olímpicos de Seúl y su tía materna, Daniela Baena, continúa activa en esta disciplina.

Pese a sus logros deportivos, entre ellos títulos nacionales, departamentales, Intercolegiados y de clubes, los hermanos no cuentan actualmente con el respaldo económico suficiente ni con apoyos institucionales para asumir los costos del viaje.

Sin embargo, como en cada combate, la familia se niega a rendirse y ha recurrido a diferentes iniciativas para reunir los recursos necesarios, según explicó su madre, Viviana Baena: "Sándwiches, rifas que he hecho, he vendido arroz con leche, entonces con eso he recogido 3 millones de pesos, pero pues mira, ya nos queda un mes prácticamente", contó a Blu Radio.



Los gastos de transporte, inscripción, uniformes y alojamiento para competir en México superan las posibilidades económicas de la familia, que continúa buscando alternativas para hacer realidad la participación de los dos deportistas en este certamen internacional.

"Necesitamos reunir mínimo $ 10.000.000 para que ellos puedan ir al campeonato los dos", explicó la madre.

Además de las actividades que han realizado para recaudar fondos, la familia habilitó una vaca virtual con el propósito de recibir aportes de personas interesadas en apoyar el sueño de estos dos jóvenes luchadores, bicampeones nacionales en sus categorías y participantes de eventos reconocidos a nivel nacional como el Festival de Festivales.