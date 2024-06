Heroico rescate: hombre arriesgó su vida para salvar a gaticos de grave incendio en Medellín

En la tarde del pasado sábado, 1 de junio, se desató un incendio que afectó a dos casas en el barrio Sevilla, en el nororiente de Medellín, Antioquia. Los vecinos del sector fueron testigos de una valiente acción que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Al interior de una de las viviendas afectadas por el fuego se encontraban varios gatos, los cuales comenzaron a salir desesperados por una ventana, mientras los habitantes intentaban sofocar el fuego con los recursos disponibles hasta la llegada de los bomberos.

En medio del caos, uno de los ciudadanos, Sergio Esteban Marín, no dudó en arriesgar su vida para salvar a los felinos atrapados. Sin ninguna medida de seguridad, el hombre se subió al segundo piso de la casa con el único fin de rescatar a los gatitos. El hecho quedó registrado en un video compartido en redes sociales.

"Dios me iluminó y me monté. Cuando me acerco al muro estaba demasiado caliente, pero ya estaba ahí montado e iba por los gatitos. Gracias a Dios me fui como pude por todo el murito y sacamos los gatitos. Cuando saco un gato, empiezan a salir más gatos, en total fueron como 10 gatos", contó Sergio Esteban Marín en diálogo con Noticias Caracol.

#Medellín/ este héroe SALVO 5 Gatos 🐱 tras incendio estructural entre la estación universidad y hospital. Bomberos Medellín atendieron la emergencia. https://t.co/BMOgMYB91l pic.twitter.com/P67B9mcWCF — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 2, 2024

A pesar de sufrir algunas quemaduras en las manos, Marín expresó su felicidad por haber podido ayudar a los indefensos animales. "También lo hice de corazón porque los animalitos también sienten como uno, y más que uno atrapado, sin poderse salir ni nada, cómo no lo iba a hacer. Le doy gracias a Dios que me dio un corazón muy noble y amo a los animales", añadió el valiente ciudadano.

Afortunadamente, el incendio solo dejó daños materiales y no se reportaron víctimas humanas. El hecho ha conmovido a cientos de internautas que vieron el video en redes sociales.