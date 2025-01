Hombre con grave enfermedad en Caldas, Antioquia, continúa aferrado a la vida; busca ayuda

Alexis Blandón es un hombre que hoy poco conoce de su futuro, ya que la vida le puso en su camino una dura enfermedad que no sabe ni cómo enfrentar ni cuánto tiempo lo va a tener con sus dos hijos y su esposa. La difícil historia que enfrenta Alexis comenzó hace 21 años cuando quedó parapléjico por un disparo que lo dejó en una silla de rueda, mismas desde donde la vida no le ha quedado grande.

Sin embargo, estar tanto tiempo sentado le causó una úlcera por presión que se fue agravando con el paso del tiempo y en diciembre de 2023 una infección lo envió por primera vez a un hospital en el municipio de Caldas. En este centro asistencial estuvo por un mes y medio hasta que salió a su casa en donde tuvo los primeros síntomas de infección, progresión de la enfermedad que no podía ser atendida en Norte del Valle de Aburrá.

En aproximadamente un año Alexis ha pasado por tres hospitales de Medellín en donde atendieron al hombre con antibióticos, pero, según él, sin recibir una solución para sus fuertes dolores. Y cuando nada parecía ser peor para Alexis, su herida se sobre infectó, generándole una infección en los huesos, es decir, una osteomielitis.

Con este panorama, que cada vez se complicaba más, al hombre le informaron que tenía tres bacterias alojadas en el hueso. Ese momento cambió rotundamente la salud de Alexis, "la bacteria hacia que la herida volviera y abriera, volviera y abriera, entonces los colgajos y lo que me hacia el cirujano plástico, la bacteria volvía y lo abría".

Alexis manifestó que fue en diciembre de 2024 que el cirujano plástico que no podía atenderlo nuevamente y que el ortopedista le dio una solución: desarticular la cadera. El hombre contó que hasta octubre tenía la voluntad de ser amputado, no obstante los médicos le pidieron un último granito de fe para ver si la infección paraba, cosa que lastimosamente no pasó.

Ya para noviembre del año pasado Alexis recibió la peor noticia, la infección hizo metástasis y los médicos le dieron una opción que afectaba gravemente su calidad de vida.

"Mochar la cadera con el pie izquierdo completamente. Esto te tiraría a una cama, te postraría a una cama porque no te podrías volver a sentar. Tampoco es seguro de que la bacteria frene, entonces nos tocaría desarticular el lado derecho y quedarían mucho mutilado, digamos, hasta la altura del ombligo", le dijeron los médicos.

Ante la solicitud que fue inmediatamente rechazada por Alexis, quien desea una vida lo más normal posible, los médicos solamente le pudieron brindar una solución: irse para la casa y confiar en que la bacteria no avance. Alexis, con unas ganas inmensas de vivir, decidió buscar soluciones por su cuenta y contactar al médico que intentó ayudar a Javier Acosta, el hincha de Millonarios que decidió practicarse la eutanasia.

El médico fue claro con Alexis desde un inicio y le dijo que a pesar del deseo de ayudar, su caso, incluso, era más complejo que el del famoso hincha "embajador".

"Porque la bacteria, o el caso suyo, es mucho más agresivo que el de Javier. O sea, que lo mío es mucho más avanzado que lo que tenía el joven, pero pues yo no me quiero morir", mencionó Alexis.

El día a día de Alexis se ha convertido en una tortura, dice que los dolores dice son insoportables y a pesar de las pastillas que le manda, el malestar no se quita, incrementando cada vez más. Sin embargo, hoy es incierto saber qué se puede hacer y si en otro lado del país o del mundo su estado pueda recibir un tratamiento que le permita vivir mejor.

A pesar de que Alexis sabe que su enfermedad no tiene cura, lo único que pide es saber si es posible estancar y evitar que se esparzan las bacterias, porque como repitió durante toda la llamada: él solo quiere seguir viviendo y ver a sus hijos crecer.