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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombres de civil controlaron entrada a cárcel de Itagüí: ingresaron hasta material de construcción

Hombres de civil controlaron entrada a cárcel de Itagüí: ingresaron hasta material de construcción

Nuevos videos de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí muestran cómo Nelson Velásquez y demás invitados entran como Pedro por su casa al centro penitenciario de máxima seguridad, sin controles.

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