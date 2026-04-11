Hombres de civil controlaron entrada a cárcel de Itagüí: ingresaron hasta material de construcción

En las últimas horas se conocieron varios videos en donde se ve la pésima seguridad y los nulos controles que hubo el día de la polémica parranda vallenata de la cárcel de Itagüí. En las imágenes quedó en evidencia las múltiples irregularidades que se cometieron durante al menos cinco horas que habría durado la fiesta.

Uno de los videos muestra el momento exacto en que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó al establecimiento carcelario. De acuerdo con la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente la situación, el artista llegó el miércoles 8 de abril alrededor de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4:00 de la tarde.

"Ustedes pueden observar el momento en el que llega Nelson Velásquez con todo su equipo de coristas y con todos sus instrumentos para realizar el show. Entonces, no es como han venido diciendo que tocó una hora.

Las imágenes de cámaras de seguridad también muestran movimientos irregulares en el acceso al penal. En uno de los registros se observa la presencia de dos hombres que, al parecer, no pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes estarían controlando el ingreso y salida de los asistentes al evento.



Los dos hombres, vestidos de negro, se les ve en la puerta de la cárcel de Itagüí como si fueran parte de la seguridad y son quienes revisan quiénes van en los carros que entran al penal, no siendo parte de la seguridad de la parranda vallenata, sino más bien el comité de bienvenida.

🚨Exclusivas imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí🚨



¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?

Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas.



🎥 Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario:

las… pic.twitter.com/uhtpxbwXRl — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 11, 2026

En un momento se aprecia una larga fila de personas, quienes serían los invitados a la parranda, entrando ante la atenta mirada de los dos hombres que en ningún momento se les ve revisando a nadie, un procedimiento normal para ingresar a cualquier cárcel de Colombia. De nuevo, las personas entraron como Pedro por su casa.

Publicidad

Según la denuncia de Carrasquilla, a la celebración ingresaron al menos 16 vehículos de alta gama por la puerta del establecimiento penitenciario. Los ocupantes de estos automotores, de acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, habrían accedido sin ser sometidos a los controles habituales.

"Hicimos la cuenta de más de dieciséis carros, que ese día entraron a la fiesta que se hizo en el patio primero. No como viene diciendo el ministro de justicia, que es que allá no se abrieron las puertas. Sí, señor ministro de justicia, lo tengo que desmentir con estos videos, porque las puertas quedaron abiertas de par en par para que todos los invitados llegaran a ese concierto", aseguró.

En las imágenes también se conoció el momento en el que salió Nelson Velásquez junto a su equipo de músicos y minutos después se ven a varios mujeres en lo que sería un alto grado de alicoramiento, esto con un agravante: no había una sola persona en la puerta de la cárcel, ni siquiera los mencionados hombres, es decir, cualquier persona pudo salir en la tarde de ese 8 de abril.

Publicidad

Finalmente, y en otra irregularidad la concejala Carrasquilla denunció que durante el día de la parranda vallenata y aprovechando el descuido en la seguridad, habrían ingresado al menos dos camiones con lo que serían elementos de construcción usados para, supuestamente, remodelar las celdas de algunos presos de alto valor de la cárcel de la Itagüí.