Hoy martes se aplica el pico y placa en Medellín para vehículos con placas terminadas en 1 y 4

Este martes 3 de noviembre de 2026, el pico y placa en Medellín afecta a los vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 4. La restricción comienza a las 5:00 a.m. y se extiende hasta las 8:00 p.m., según lo establecido por la Secretaría de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta medida busca mitigar la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la capital antioqueña.

Pico y placa en Medellín este martes 3 de noviembre

Los vehículos con placas que terminan en 1 y 4 no podrán circular en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el horario de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.. La restricción se aplicará en toda la ciudad, excepto en las vías exentas como el Sistema Vial del Río y la Avenida Regional. Los conductores deben conocer las zonas específicas donde se ejecuta esta medida para evitar inconvenientes.

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Sanciones por incumplimiento

La infracción por no acatar el pico y placa en Medellín conlleva una multa tipo C, con un valor aproximado de $633.200 COP. Además, el vehículo podría ser inmovilizado, lo que implica gastos adicionales por concepto de grúa y parqueadero. Para evitar sanciones, los conductores deben verificar si su vehículo está dentro de las categorías exentas.

Recomendaciones para hoy en Medellín

Se recomienda a quienes posean vehículos eléctricos, híbridos o convertidos a gas natural, registrados en el RUNT, utilizar estos transportes, ya que están exentos del pico y placa hoy. Existen opciones de movilidad alternativa, como el transporte público y el uso de bicicletas. La ciudadanía puede verificar en tiempo real la situación del tráfico mediante aplicaciones móviles.



Finalmente, es importante recordar que mañana miércoles se aplicará el pico y placa para diferentes terminaciones de placa en Medellín. Los conductores deberían planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos y sanciones.