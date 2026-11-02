Policías frenaron de un golpe a motociclista que intentó evadir un retén en Medellín //

En medio de la celebración del puente festivo de Halloween, en Medellín se registró una situación que ha dado de qué hablar en redes sociales debido a la manera en que un grupo de oficiales actuaron para detener una persona que intentó escaparse de un retén.

Todo quedó grabado en video por una persona que se encontraba en el sitio y se ve cómo el motociclista -llevando parrillero- intenta maniobrar entre los agentes, pero un golpe fue suficiente para detenerlos y dejarlos completamente en el piso para seguir con el procedimiento.

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El video se hizo viral y de fondo se escuchan a personas asegurando que “no era la manera de detenerlo”, mientras que otros aplauden cómo operaron y apoyaron a las autoridades en su control del orden en la capital de Antioquia en este tipo de situación.

Con este golpe detuvieron a motociclista en Medellín

#APARATOSO 🚨 Agentes de tránsito en Medellín interceptaron a motociclista que intentó evadir un retén en el sector de Buenos Aires; el procedimiento generó un fuerte rechazo en la comunidad por la forma en que fue neutralizado, lo que provocó que el sujeto cayera aparatosamente. pic.twitter.com/j0MtaKIewr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

Más de 500 motos inmovilizadas

Durante la celebración de la ‘Noche de Brujas’, la Alcaldía de Medellín, en cooperación con las autoridades, tuvo diferentes puntos de control en la ciudad para identificar personas que incumplieran la ley, sea por exceso de velocidad, personas en estado de embriaguez, delitos o, incluso, identificar personas armadas que cometieran hurtos.

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“Detrás de cada control hay un propósito, cuidar la vida de las personas. No se trata solamente de imponer comparendos o inmovilizar vehículos, sino de evitar accidentes y prevenir situaciones que puedan terminar en tragedia. Queremos que las familias disfruten Medellín con tranquilidad y que todos entiendan que las normas están para cumplirse”, señaló Sebastián Acosta, subsecretario operativo de Medellín.

Según cifras entregadas por la Alcaldía, más de 500 motos terminaron inmovilizadas y tan solo 32 carros, aún así, en redes sociales han criticado contundentemente el actuar de este oficial en este retén, en especial porque cayó de golpe y pudo haberle causado un accidente; sin embargo, en el video se ve que ambas personas no llevan ni cascos ni elementos de protección, infringiendo normas de tránsito.